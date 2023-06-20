Рецепты Для себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой По Admin - 20 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Гамбургер – это блюдо, от которого просто невозможно отказаться. Попробуйте этот рецепт, и вы получите новый интересный вкус лета. Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый. Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Рецепт гамбургера с курочкой Время: 30 минут + 2 часа Порций: 1 Ингредиенты: для лука: – половина тонко нарезанного красного лука; – сок лайма или винный уксус; для курочки: – 75 миллилитров кефира или йогурта; – половина чайной ложки паприки; – 1 чайная ложка лимонного сока; – половина чайной ложки дижонской горчицы; – 1 натертый зубчик чеснока; – 1 куриное филе (может быть из бедра без костей и кожи); – 4 – 5 столовых ложки муки и масло для фритюра; для подачи: – 2 столовые ложки майонеза; – 1 чайная ложка любимого соуса; – 1 булочка для гамбургера; – лист салата; – маринованный огурец. Приготовление: Лук и курицу нужно замариновать заранее. Для этого просто нужно положить ее на блюдце и полить соком лайма или уксусом. Соединяем ингредиенты для маринада. Кладем в него курочку и тоже оставляем в холодильнике. Затем вынимаем курицу из холодильника и даем ей нагреться до комнатной температуры. Вынимаем мясо из маринада, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре. Готовим дополнительные ингредиенты и формируем сочный гамбургер. Подавать горячим, но есть нужно осторожно, чтобы не обжечься. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус детства – готовим торт СпартакВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДля удачного пикника: салат в банке и мафины а-ля пицца – блюда за считанные минутыБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеля