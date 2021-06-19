Для строительства дороги на улице Шевченко снесут часть гаражного кооператива

В ходе строительства и реконструкции новой автодороги на улице Тараса Шевченко необходимо будет снести часть гаражного кооператива «Юпитер». Это решение обсудили в ходе заседания комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам, куда обратились обеспокоенные жители. Письмо заявителя на расширенном заседании зачитал парламентарий Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам: «В нашем районе катастрофа с парковочными местами. Все дворы заставлены автомобилями, по дорогам не пройти и не проехать. Машины стоят повсюду: на газонах, клумбах, детских площадках, у подъездов, на тротуарах. Но вместо того, чтобы строить новые гаражные кооперативы, разрушают то малое, что имеется».

Люди, владеющие гаражами задались вопросом, возможно ли проложить путь по-другому, не затрагивающему их собственность. Глава профильного Департамента Правительства Севастополя Павел Иено уверяет: провести трассировку иначе в соответствии с действующими федеральными нормативами невозможно исходя из категории дороги и планируемой интенсивности движения. Однако успокаивает: ликвидировать придётся только 1/3 часть гаражного кооператива, а за узаконенные гаражи люди получат компенсацию по рыночной стоимости.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Я могу лишь пообещать со своей стороны и со стороны проектировщика, что мы максимально предусмотрим там парковочные пространства. Те земельные участки, которые мы освободим, переделаем в современную плоскостную парковку, на которую жители этих домов получат доступ».

В ходе обсуждения необходимости данной автодороги, депутаты и представители Правительства Севастополя в очередной раз вспомнили, что в городе нет утверждённой комплексной схемы организации дорожного движения. Как сообщил Павел Иено, она разработана, но не принята только потому, что до появления Генерального плана одобрить её невозможно. Глава Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов напомнил: дорога на улице Шевченко, о которой идёт речь, есть и в действующем Генплане 2005 года. Однако, депутат Михаил Чалый отметил что аргумент этот несостоятелен.

МИХАИЛ ЧАЛЫЙ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Вот этот вот Генплан 2005 года – это те «костыли ветхозаветные», которые уже не являются обоснованием, чтобы мы не имели по современным нормам Генплана. Севастополь 2021 года и Севастополь 2005 года – это совершенно разные населённые пункты с точки зрения количества людей и инфраструктуры – вообще разные. То есть Генплан 2005 года существует, но в большинстве своём вообще не реализуем».

В связи с этим, было принято решение продолжить разработку проекта, однако, не приступать к его реализации до принятия нового Генерального плана города. Кроме того, депутаты договорились о том, что проектно-сметную документацию им представят перед тем, как она будет отправлена на экспертизу. Тогда документ ещё можно будет обсуждать и, при необходимости, внести изменения.