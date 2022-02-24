Для тех, кому нужно вернуться на материк работает горячая линия Минкурортов

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

В связи с приостановкой авиасообщения в Южном Федеральном округе, Министерство курортов и туризма открыло круглосуточную горячую линию по телефону: 8 800 511 80 18.

Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. Профильные службы сообщают, что автомобильное и железнодорожное сообщение работает в полном объёме.

Аэропорт Симферополя закрыт и самолёты не летают. Можно ли вернуть билеты? «Крымский мост работает в штатном режиме, движение транспорта не перекрыто. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Никаких планов по закрытию моста к этому времени нет», — пресс-служба УПРДОР «Тамань», пишут РИА Новости Крым.