Для тех, кто худеет: рецепт салата с крабовыми палочками и творогом

Такой салат не нуждается в дополнительном настаивании в холодильнике. Его можно подавать на стол сразу после приготовления.

Продолжая тему легких, вкусных и питательных салатов, не можем обойти вниманием салат с крабовыми палочками, огурцом и творогом. Уже из составляющих становится понятно, что такое блюдо не оставит следы на талии, поэтому он подойдет для тех, кто боится поправиться По достоинству его оценят и гурманы. Предлагаем приготовить это блюдо по рецепту из блога «Рецепты каждый день».

Салат с крабовыми палочками, творогом и огурцом

Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 гр;

огурец – 2-3 шт;

укроп – пара веточек;

зернистый творог – 300 гр;

соль – по вкусу;

сметана – по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки и огурцы нарезать небольшими кусочками, причем огурцы можно предварительно очистить от кожуры. Укроп мелко порубить.

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить творог, посолить, заправить сметаной и хорошо все перемешать. Такой салат можно подавать к столу сразу после приготовления, он не нуждается в дополнительном настаивании.

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