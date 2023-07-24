Для тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецепты

Кабачки – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Вы удивитесь, какие необычные закрутки следует сделать из этих овощей на зиму. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Кабачки из карри, в индийском стиле или даже варенье – просто невероятное количество вкусной консервации можно приготовить из этого овоща. Интересно «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Маринованные кабачки с карри на зиму Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 банок емкостью 700 миллилитров Прекрасная вкусность / Фото smaker Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– около 350 – 400 грамм лука.

Для маринада:

– 1 литр воды;

– 1 стакан уксуса 10%;

– 350 грамм сахара;

– 4 чайные ложки карри;

– 1 столовая ложка соли.

В каждую банку:

– большая щепотка горчицы;

– 2 – 3 зерна душистого перца;

– примерно 4 горошины перца;

– кусочек лаврового листа;

– 1 зубчик чеснока. Приготовление: В кастрюлю налейте воду, уксус, сахар, соль, карри и поставьте кастрюлю на газ.

Доведите до кипения и варите около 2 минут. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

Лук нарежьте тонкими полукольцами.

У вымытого кабачка срежьте концы и нарежьте брусочками.

Заранее ошпарьте банки и крышки, затем в каждую банку добавьте большую щепотку зерен горчицы, 2 – 3 зерна душистого перца, примерно 4 зерна перца, кусочек лаврового листа и порезанный зубчик чеснока.

Кабачки уложите в банку, друг к другу, плотно, чтобы они не двигались.

Сверху выложите лук, залейте рассолом банка, чтобы лук был покрыт.

Тщательно протрите край банки и плотно закрутите крышку.

Готовые банки с консервацией выставьте в кастрюлю, устланную тряпкой, залейте водой примерно на 3/4 высоты банки.

Выставьте кастрюлю на газ и когда вода закипит, убавьте огонь и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут, в зависимости от размера банки.

Затем достаньте банки, выставьте вверх дном на ткань, накройте второй салфеткой и оставьте остывать. Кабачки по-индийски на зиму Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Так аппетитно / Фото smaker Ингредиенты:

– 3 средних и жестких кабачки;

– 1 луковица;

– 1 красный перец;

– 1 перец халапеньо;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 300 грамм сахара;

– 350 миллилитров уксуса;

– 1,5 чайной ложки куркумы;

– 2 чайные ложки зерен горчицы;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 щепотка мускатного ореха. Приготовление: Кабачки вымойте и нарежьте кусочками примерно 2 – 3 сантиметра, не очищая от кожуры.

Лук очистите и мелко нашинкуйте.

Перец очистить от семян.

Нарежьте кубиками красный перец и очень мелко нашинкуйте халапеньо.

Поместите овощи в большую миску и посыпьте солью.

Перемешайте и поставьте в холодильник на ночь.

Спустя это время слейте воду в сито и переложите все в кастрюлю.

Добавьте остальные специи, уксус и сахар. Доведите до кипения и варите смесь примерно 10 минут.

Переложите индийские кабачки в стерилизованные банки, оставляя примерно 1,5 см свободного места сверху. С помощью ножа удалите пузырьки воздуха.

Плотно закройте банки и поставьте их в большую кастрюлю, устланную чистой тканью. Наполните их водой примерно до половины.

Варите их 15 минут. Выньте и положите вверх дном на стол. Храните консервы в холодном и черном месте. Варенье из кабачков Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Невероятное наслаждение / Фото smaker Ингредиенты:

– 2,5 килограмма очищенных кабачков;

– 2 лимона;

– 500 грамм сахара;

– пол чайной ложки соли;

– полчайной ложки имбирного порошка;

– 1 чайная ложка куркумы;

– 2 лимонных, персиковых или апельсиновых желе;

– 2 столовые ложки меда. Приготовление: Кабачки помойте и очистите от кожуры. При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс.

Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими.

Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь.

Выжмите лимонный сок. Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона.

Варите варенье около 30 минут, затем небольшой струйкой влейте желе и перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте мед.

Горячим вареньем наполните банки и плотно закупорьте.

Оставьте вверх дном, чтобы остыло, затем переверните, чтобы крышки всосались внутрь.

Варенье храните в кладовке. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Ужин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью

Ужин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью Рецепт кабачковой икры, как из магазина

Рецепт кабачковой икры, как из магазина Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секрет

Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секрет Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники

Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздники Желейный торт без выпечки – яркий десерт без труда