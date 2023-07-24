Рецепты Для тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецепты По Admin - 24 июля, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Кабачки – это универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Вы удивитесь, какие необычные закрутки следует сделать из этих овощей на зиму. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Кабачки из карри, в индийском стиле или даже варенье – просто невероятное количество вкусной консервации можно приготовить из этого овоща. Интересно «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Маринованные кабачки с карри на зиму Время: 30 минут Порций: 6 банок емкостью 700 миллилитров Прекрасная вкусность / Фото smaker Ингредиенты: – 2 килограмма кабачков; – около 350 – 400 грамм лука. Для маринада: – 1 литр воды; – 1 стакан уксуса 10%; – 350 грамм сахара; – 4 чайные ложки карри; – 1 столовая ложка соли. В каждую банку: – большая щепотка горчицы; – 2 – 3 зерна душистого перца; – примерно 4 горошины перца; – кусочек лаврового листа; – 1 зубчик чеснока. Приготовление: В кастрюлю налейте воду, уксус, сахар, соль, карри и поставьте кастрюлю на газ. Доведите до кипения и варите около 2 минут. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Лук нарежьте тонкими полукольцами. У вымытого кабачка срежьте концы и нарежьте брусочками. Заранее ошпарьте банки и крышки, затем в каждую банку добавьте большую щепотку зерен горчицы, 2 – 3 зерна душистого перца, примерно 4 зерна перца, кусочек лаврового листа и порезанный зубчик чеснока. Кабачки уложите в банку, друг к другу, плотно, чтобы они не двигались. Сверху выложите лук, залейте рассолом банка, чтобы лук был покрыт. Тщательно протрите край банки и плотно закрутите крышку. Готовые банки с консервацией выставьте в кастрюлю, устланную тряпкой, залейте водой примерно на 3/4 высоты банки. Выставьте кастрюлю на газ и когда вода закипит, убавьте огонь и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут, в зависимости от размера банки. Затем достаньте банки, выставьте вверх дном на ткань, накройте второй салфеткой и оставьте остывать. Кабачки по-индийски на зиму Время: 1 час Порций: 6 Так аппетитно / Фото smaker Ингредиенты: – 3 средних и жестких кабачки; – 1 луковица; – 1 красный перец; – 1 перец халапеньо; – 1,5 чайной ложки соли; – 300 грамм сахара; – 350 миллилитров уксуса; – 1,5 чайной ложки куркумы; – 2 чайные ложки зерен горчицы; – 0,5 чайной ложки черного перца; – 1 щепотка мускатного ореха. Приготовление: Кабачки вымойте и нарежьте кусочками примерно 2 – 3 сантиметра, не очищая от кожуры. Лук очистите и мелко нашинкуйте. Перец очистить от семян. Нарежьте кубиками красный перец и очень мелко нашинкуйте халапеньо. Поместите овощи в большую миску и посыпьте солью. Перемешайте и поставьте в холодильник на ночь. Спустя это время слейте воду в сито и переложите все в кастрюлю. Добавьте остальные специи, уксус и сахар. Доведите до кипения и варите смесь примерно 10 минут. Переложите индийские кабачки в стерилизованные банки, оставляя примерно 1,5 см свободного места сверху. С помощью ножа удалите пузырьки воздуха. Плотно закройте банки и поставьте их в большую кастрюлю, устланную чистой тканью. Наполните их водой примерно до половины. Варите их 15 минут. Выньте и положите вверх дном на стол. Храните консервы в холодном и черном месте. Варенье из кабачков Время: 1 час Порций: 6 Невероятное наслаждение / Фото smaker Ингредиенты: – 2,5 килограмма очищенных кабачков; – 2 лимона; – 500 грамм сахара; – пол чайной ложки соли; – полчайной ложки имбирного порошка; – 1 чайная ложка куркумы; – 2 лимонных, персиковых или апельсиновых желе; – 2 столовые ложки меда. Приготовление: Кабачки помойте и очистите от кожуры. При необходимости удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Также можно натереть кабачок на терке с большими отверстиями, тогда по консистенции варенье будет напоминать мусс. Кабачки выложите в кастрюлю, посыпьте солью и проварите, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте сахар, куркуму и имбирь. Выжмите лимонный сок. Если вы хотите, чтобы варенье было более освежающим, добавьте также тертую цедру лимона. Варите варенье около 30 минут, затем небольшой струйкой влейте желе и перемешайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте мед. Горячим вареньем наполните банки и плотно закупорьте. Оставьте вверх дном, чтобы остыло, затем переверните, чтобы крышки всосались внутрь. Варенье храните в кладовке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Ужин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковьюРецепт кабачковой икры, как из магазинаПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретВафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздникиЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без труда