Рецепты Для удачного пикника: салат в банке и мафины а-ля пицца – блюда за считанные минуты По Admin - 18 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пикник – это отличный способ весело провести время вместе с семьей или друзьями. Меню на такое мероприятие должно быть соответствующим. Лето – это время отдыха на свежем воздухе, а что может быть лучше пикника. В День пикника 24 Канал подобрал интересные рецепты блюд, которые можно взять с собой. К теме День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Салат с курицей и рукколой под горчично-медовым соусом Время: 30 минут Порций: 4 Вкусно и просто / Фото unsplash Ингредиенты: горчичный соус: – 2 столовые ложки майонеза; – 2 чайные ложки горчицы; салат: – 1 банка консервированной красной фасоли; – 1 куриное филе приготовленное на гриле; – 1 – 2 мандарина; – орехи кешью по вкусу; – 2 горсти листьев салата; – щепотка соли; – щепотка черного перца. Приготовление: Смешайте все ингредиенты для соуса. Налейте соус на дно банки и выложите остальные ингредиенты салата: красную фасоль, курицу, мандарины, кешью и листья салата. Мафины аля-пицца Время: 1 час Порций: 6 Иллюстративное фото / Фото unsplash Ингредиенты: – 100 грамм кефира; – 100 грамм кукурузы; – 100 грамм красного перца; – 150 грамм куриного филе; – 200 грамм муки; – 2 яйца; – 20 грамм зеленого лука; – 100 миллилитров масла; – 50 грамм хорошо плавящегося сыра; – 2 чайные ложки разрыхлителя; – щепотка соли; – щепотка черного перца. Приготовление: Насыпьте в одну миску сухие ингредиенты: муку, соль, перец и разрыхлитель. Во вторую миску разбейте яйца, перемешайте вилкой, добавьте остальные влажные ингредиенты: кефир, подсолнечное масло. Обжарьте куриную грудку, предварительно нарезанную мелкими кубиками. Перец и лук промойте водой, затем нарежьте мелкими кубиками. Соедините влажные и сухие ингредиенты, добавьте остальные компоненты: кукурузу, перец, лук, курицу, сыр и петрушку. Осторожно перемешайте. Наполните тестом формы для мафинов на 3/4. Запекайте мафины в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхДесерт без выпечки – готовим битое стеклоБандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский