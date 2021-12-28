Для чего используют комплексные удобрения?

Независимо от источника удобрения, все растения используют одни и те же неорганические формы удобрения в почве. Иногда источником азота могут быть растения, называемые «азотфиксирующими веществами». Многие фермеры используют такие культуры, как соевые бобы и люцерна (так называемые бобовые), которые могут удалять природный азот из атмосферы и помещать («фиксировать») его в почву. для будущих культур, чтобы использовать.

Использование удобрений очень дорого и может нанести вред окружающей среде, если не используется правильно. Поэтому, прежде чем добавлять удобрения, фермеры отправляют образец почвы в лабораторию для базового тестирования. Проверяя свою почву, фермеры знают, какие питательные вещества и сколько их нужно вносить в почву. Если добавить слишком мало, зерновые культуры не будут производить столько, сколько они должны. Если добавлено слишком много или в неподходящее время, избыток питательных веществ покинет поля и загрязнит ручьи и грунтовые воды. Таким образом, в то время как удобрения служат важной цели, фермеры должны быть осторожны, чтобы использовать правильное количество в нужное время, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для окружающей среды.

Чтобы оставаться здоровым, людям необходимо получать необходимые питательные вещества из разных источников пищи. Спрос на продукты питания и другие продукты из сельскохозяйственных систем будет расти в течение следующих нескольких десятилетий. Это означает, что мы должны поддерживать здоровую и насыщенную питательными веществами почву, чтобы прокормить растущее население.