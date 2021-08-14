Для чего нужны проблесковые маячки?

Средства обеспечения безопасности дорожного движения относятся к множеству функций подземных переходов, защиты безопасности, управления движением, изоляции и закрытия, а также предотвращения ослепления вдоль дороги, чтобы обеспечить безопасность вождения и пешеходов, а также полностью сыграть роль дороги. Как важная часть дороги, объекты безопасности дорожного движения органично объединяют людей, окружающую среду, транспортные средства и отделы управления дорожным движением, которые устанавливают его вдоль дороги с научным дизайном для всего процесса, чтобы дорога вступила в игру.

Типы объектов безопасности дорожного движения

Также есть и другие объекты безопасности дорожного движения. В основном это ремни для ограждений, пластиковые дорожные конусы, бочки для предотвращения столкновений, лежачие полицейские, парковочные замки, защитные сетки, антибликовые сетки, широкоугольные зеркала, хрустальные ограждения, дорожная разметка, вспомогательные средства на шоссе и сигнальные огни, разметка, ограждения, изолирующие ненужное передвижение, круглые знаки, указатели, антибликовые устройства для дорожных шипов, учебные базы по безопасности дорожного движения и т. д.

Для чего нужны проблесковые желтые маячки?

Некоторые автомобили экстренной помощи могут перевозить синие вращающиеся или мигающие огни. Сюда входят полицейские машины, машины скорой помощи, пожарные машины, береговая охрана, машины для обезвреживания бомб, горноспасательные машины и транспортные средства, использованные в связи с ядерной аварией или инцидентом, связанным с радиоактивностью.

Вращающиеся или мигающие огни желтого цвета должны перевозиться транспортными средствами, скорость которых не может превышать 10 км в час — при использовании на проезжей части с двусторонним движением с ограничением скорости более 50 км в час — за исключением случаев, когда транспортное средство используется в дневное время и, следовательно, не оснащено передними или задними габаритными огнями.