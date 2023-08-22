Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Основным источником кулинарных изысков древности является Рим. Там готовились первые торты и даже салаты. Еще интереснее то, что римляне придумали аналог колбасы. То есть, кулинары делали из мяса продолговатые куски, которые поджаривали или запекали в печах.

Позднее данное блюдо получило иное название — мясной рулет. Дело в том, что это изделие из мяса уступало китайской колбасе. Поэтому считать данное блюдо — колбасой нельзя.

Стоит рассказать подробнее о том, как быстро приготовить рулет из фарша с начинкой внутри.

Ингредиенты для мясного рулета:

фарш — 700 г;

репчатый лук — 200 г;

яйца — 9 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сладкая паприка — ¼ ч. л.;

карри — ¼ ч. л.;

сухие травы — ¼ ч. л.;

сухой чеснок — ¼ ч. л.

Приготовление мясного рулета:

Отвариваем вкрутую 8 яиц. К фаршу пропускаем через мясорубку репчатый лук, добавляем яйцо и панировочные сухари. Солим фарш, тщательно перемешиваем до однородности и оставляем под целлофаном на 10 минут.

Очищаем вареные яйца, срезаем боковые округлые концы. Вырезаем из пергамента пару листов 40х40 см, смазываем растительным маслом.

Посыпаем поверхность пергамента сладкой паприкой, карри, сухими травами и сухим чесноком. Выкладываем ровным слоем на специи фарш, кладем в середину пласта из мяса яйца вдоль.

Важно выкладывать яйца плотно друг к другу.

Плотно заворачиваем яйца в пласт из фарша, создаем рулет. Пергамент, в котором расположен рулет, закрепляем в нескольких местах бечевкой. Кладем рулет на сухую сковороду, на умеренном огне выпекаем около 15 минут.

Не забываем переворачивать рулет, чтобы он пропекся равномерно.

Оставляем рулет на 5 минут в пергаменте, чтобы мясо впитало сок.

Этот рулет из мяса с яйцом внутри будет сытным и питательным ужином для всей семьи.