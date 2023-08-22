Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

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Основным источником кулинарных изысков древности является Рим. Там готовились первые торты и даже салаты. Еще интереснее то, что римляне придумали аналог колбасы. То есть, кулинары делали из мяса продолговатые куски, которые поджаривали или запекали в печах.

Позднее данное блюдо получило иное название — мясной рулет. Дело в том, что это изделие из мяса уступало китайской колбасе. Поэтому считать данное блюдо — колбасой нельзя.

Стоит рассказать подробнее о том, как быстро приготовить рулет из фарша с начинкой внутри.

Ингредиенты для мясного рулета:

  • фарш — 700 г;
  • репчатый лук — 200 г;
  • яйца — 9 шт.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сладкая паприка — ¼ ч. л.;
  • карри — ¼ ч. л.;
  • сухие травы — ¼ ч. л.;
  • сухой чеснок — ¼ ч. л.

Приготовление мясного рулета:

Отвариваем вкрутую 8 яиц. К фаршу пропускаем через мясорубку репчатый лук, добавляем яйцо и панировочные сухари. Солим фарш, тщательно перемешиваем до однородности и оставляем под целлофаном на 10 минут.

Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Очищаем вареные яйца, срезаем боковые округлые концы. Вырезаем из пергамента пару листов 40х40 см, смазываем растительным маслом.

Посыпаем поверхность пергамента сладкой паприкой, карри, сухими травами и сухим чесноком. Выкладываем ровным слоем на специи фарш, кладем в середину пласта из мяса яйца вдоль.

Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Важно выкладывать яйца плотно друг к другу.

Плотно заворачиваем яйца в пласт из фарша, создаем рулет. Пергамент, в котором расположен рулет, закрепляем в нескольких местах бечевкой. Кладем рулет на сухую сковороду, на умеренном огне выпекаем около 15 минут.

Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Не забываем переворачивать рулет, чтобы он пропекся равномерно.

Оставляем рулет на 5 минут в пергаменте, чтобы мясо впитало сок.

Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Для этого рулета даже духовка не нужна. Заворачиваю фарш с начинкой в бумагу и жарю на сухой сковороде

Этот рулет из мяса с яйцом внутри будет сытным и питательным ужином для всей семьи.

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