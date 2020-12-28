Дмитрий Белик исполнил желания нескольких севастопольских детей

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». В понедельник, 28 декабря ребята, которые записали свои сокровенные мечты на новогодних шарах в волонтёрском штабе «Мы вместе», получали долгожданные подарки. Так, девочка Юля получила скейтборд.

Желания детей, которые под Новый год исполнял депутат Государственной Думы были самыми разнообразными.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Из того, что просили ребята: Илья попросил в подарок футбольный мяч Лиги Чемпионов, Юля попросила скейтборд, Николай попросил говорящего робота, Вячеслав большой конструктор, а Анжелика интерактивную куклу. Все желания мы исполнили, подарки ребятам вручили. Ребята довольны».

Дмитрий Белик также призвал всех неравнодушных севастопольцев принять участие в акции и исполнить чью-то детскую заветную мечту.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Конечно, все желающие могут принять участие. Я вижу много людей и на федеральном уровне, и политики, и люди участвуют в этом. И наш губернатор Михаил Владимирович Развожаев показал своим личным примером. Поэтому, я думаю, все неравнодушные могут откликнуться и принять участие. Пожалуйста, приходите».

До Нового года осталось совсем немного, но акция «Елка желаний» с наступлением 2021-го не закончится. Любой севастополец может снять шар и исполнить детскую мечту. Акция продлится до 28 февраля.