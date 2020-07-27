Дмитрий Белик поздравил членов ветеранской организации «Атлантика» с Днём рыбака

С Днём рыбака и 60-летней годовщиной основания объединения «Атлантика» членов ветеранской организации предприятия поздравил депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик. Парламентарий отметил благодарственными адресами и продуктовыми наборами ветеранов рыбной промышленности, которые внесли важный вклад в развитие экономики Севастополя.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Поблагодарили людей за их самоотверженный труд, потому что люди разных специальностей: и механики, и повара, но самое главное – эти люди – наши севастопольцы, которые создавали и создают потенциал города, на которых мы можем ровняться, наши дети. Поэтому сегодня такое небольшое, можно сказать, семейное мероприятие. Раньше они по-другому назывались, но большому счёту этому предприятию 60 лет. Это со времён Советского Союза предприятие, которое являлось и является, наверное, одной из визитных карточек города-героя».

Севастопольское предприятие «Атлантика» образовано в 1972 году. До этого компания называлась Севастопольским управлением океанического рыболовства, а после – Севастопольским управлением тралового флота. В советское время «Атлантика» славилась не только в своём родном городе, но и за рубежом. Это было одно из ведущих производств рыболовецкой отрасли СССР. На предприятии изготавливали рыбную продукцию, консервы, орудия лова и ремонтировали суда. Сейчас ветеранская организация «Атлантика» насчитывает 220 человек. Среди них не только ветераны труда и воинской службы, но и участники боевых действий времён Великой Отечественной войны.

ВЛАДИМИР ГАВРИЛЮК, председатель ветеранской организации «Атлантика»: «Наша ветеранская организация представляет защиту наших ветеранов везде, на всех уровнях. Мы являемся полномочным представителем, который помогает нашим ветеранам во всех делах».