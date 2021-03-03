Дмитрий Белик поздравил медиков городской больницы №1 с наступающим 8 марта

С наступающим Международным женским днём сотрудниц севастопольской городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова поздравил депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик. Торжественная встреча прошла в стенах медицинского учреждения 3 марта. Парламентарий поблагодарил женщин за их самоотверженный труд в условиях пандемии и пожелал им сил в их нелёгком деле.

ДМИТРИЙ БЕЛИК, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Поздравил девушек, женщин, работников здравоохранения. Вручили памятные адреса, подарочки и пожелали всего самого хорошего. Весеннего настроения, счастья, любви и всего наилучшего».

Парламентарий также посетил Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Севастополе. Дмитрий Белик поздравил сотрудниц с наступающим праздником весны и поблагодарил за работу.