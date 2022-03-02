До 1 апреля закрыт проезд на плато Ай-Петри. Такое решение принято из-за угрозы схода лавин, передает пресс-служба минтранса.

В Крыму сформированы группы спасателей в связи с угрозой подтоплений «В связи с неблагоприятным прогнозом и сохраняющейся угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда на участках автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта в приказ минтранса РК «О временном прекращении движения транспортных средств по автодороге общего пользования регионального значения республики» внесены изменения», — отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Граждан предупредили, что на участке автодороги установлены предупреждающие знаки.