До 227% от нормы: сколько воды подарили дожди рекам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Июньские дожди в Крыму синоптики назвали кратковременными и локальными. Тем не менее, они существенно увеличили уровень воды в бассейнах некоторых рек полуострова. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По данным крымских синоптиков, наибольшее количество осадков – до 101,5 до 200 мм или 185-277% от нормы – пришлось на Салгир, Биюк-Карасу и верховье и низовье Бельбека. Норма осадков – от 48,9 мм до 71 мм – выпала в бассейнах рек Черная, Кучук-Карасу и в среднем течении Бельбека. Остальные реки получили от 46 до 60% от нормы.

Нормальный расход воды при этом показали данные гидропостов на самых крупных реках и притоках: Бельбеке, Малом Салгире, Коккозке, Биюк-Узенбаше и Кучук-Узенбаше. Самый маленький расход воды – 7-8% от нормы – зафиксирован на реках юго-восточного предгорья.

«На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание, лишь на ручье Кизилташский в пгт Щебетовка на несколько часов возобновлялся незначительный сток», — отметили синоптики.

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Что касается притока воды в водохранилища естественного стока, он составил от 1,3 до 1,5 миллиона кубометров на Белогорском, Симферопольском и Счастливенском водоемах. Чернореческое водохранилище за прошедший месяц получило всего 414 тысяч кубометров воды.

При этом, несмотря на прошедшие за месяц осадки, расход воды из водохранилищ по-прежнему остается интенсивным: по данным гидрометцентра, общие запасы воды в регионе к началу июля составили 83,31 миллиона кубометров. Это на 1,85 миллиона меньше, чем в начале июня 2020 года и на 97,91 миллиона кубометров меньше, чем год назад, к началу июля 2019 года.