До конца года Крым получит около 400 единиц коммунальной техники

До конца года муниципалитетам Крыма выделят около 400 единиц коммунальной техники, передает Крыминформ со ссылкой главу регионального Минтранса Евгения Исакова.

Крым получит 50 миллиардов рублей на решение проблем с водообеспечением «Общий объем финансирования на закупку коммунальной техники – 1 млрд 387 млн рублей, закупается 393 единицы техники», – отметил Исаков.

Уточняется, что будут закуплены снегоочистители, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, тракторы с отвалами и другие виды коммунальной техники.