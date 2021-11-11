До конца года определят подрядчика яхтенной марины в Балаклаве

По словам вице-губернатора Марии Литовко, курирующей проект развития Балаклавы, до конца текущего года определят подрядчика, который займется организацией яхтенной марины в Балаклавской бухте, передает новостной портал ForPost.

На данный момент проводится подготовка документации. Каким образом определят подрядчика, пока неизвестно – будет это открытый конкурс или единственный поставщик.

Ранее в документе-одобрении Главгосэкспертизы сообщалось, что вероятным строителем яхтенной марины станет городская Дирекция капитального строительства. Сам проект разработан АО «Стройгазмонтаж», а застройщиком указан ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Напомним, будущему подрядчику предстоит реконструкция Таврической набережной и набережной Назукина, обустройство прогулочных пешеходных зон и велосипедных дорожек, размещение причалов для маломерных судов, строительство дока и транспортно-технического блока, а также реконструкция двух автомобильных мостов, нескольких участков дорог и другое.