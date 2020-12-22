До марта реконструкция Исторического бульвара в Севастополе не возобновится

В следующем году начнётся реконструкция зданий Панорамы и Диорамы. Одновременно с этим демонтируют и отреставрируют их основные элементы – живописные полотна. Состояние фрагментов исторической картины Франца Рубо, которые сейчас находится в запасниках музея, оценят специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации. Они ответят, возможно ли восстановить оригинальные живописные полотна Франца Рубо. Однако начнутся работы не раньше марта, как и на самом Историческом бульваре, где сейчас проходит экспертиза.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Большое количество экспертных мероприятий, связанных с необходимостью понимания, что было сделано, что не было сделано, что было сделано с соблюдением всех требований, что было с определёнными нарушениями, существенно тормозит эту работу. Поэтому, к сожалению, завершение всех экспертных технических процедур состоится в конце февраля – начале марта».

Кроме того, специалисты судебной экспертизы оценивают коммерческие объекты на Историческом бульваре по вопросу выкупа и использования земли для нужд музея. Однако единой концепции туристско-рекреационного использования этой территории пока нет.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Если это объект, который дополняет, мы вместе решим с общественным советом, с горожанами. Если этот объект дополняет единую концепцию того, для чего мы приглашаем туда жителей и гостей города – это одна история. Если мы считаем, что он должен быть каким-то образом обособленным, значит он должен обособиться и жить своей концептуальной жизнью».

Чтобы следить за продвижением строительства и влиять на решения подрядчика, директор музея обещал создать общественный совет, первое заседание которого планировалось провести в начале ноября. Однако в конце декабря эта структура всё ещё не создана. Теперь руководство музея хочет создать отдельный экспертный совет.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Количество желающих попасть в общественный совет пополняется. Мы даже сейчас думаем о том, что, наверное, надо думать о том, чтобы этот список не делать закрытым, потому что, когда мы пытались регламентировать и говорить, что мы как-то завершаем эту работу, это вызывает очень большое неприятие. Плюс к этому мы поняли, что, когда мы расширяем этот совет до большого количества людей, он совершенно не сможет отвечать функционально и организационно тем интересам, которые необходимы по Историческому бульвару. Там должны быть именно профессионалы-эксперты. Поэтому мы сейчас задумались о том, чтобы по Историческому это был отдельный экспертный совет».