Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

Котлеты – блюдо из рубленного мяса были известны в нашей стране еще во времена Петра Первого. Как раз тогда были завезены из Голландии и Германии очаги, которые были приспособлены под готовку данного блюда.

И с тех пор в кухню нашей страны вошли котлеты, позже различных рецептов которых было придумано огромное количество.

Мы расскажем вам об одном рецепте, который позволит приготовить не совсем обычные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

фарш – 500 г;

кефир – 200 г;

лук – 1 штука;

яйцо – 1 штука;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

перец и специи – по вкусу;

мука – 100 г;

сода – 1 ч. л.

Приготовление котлет:

Смешиваем фарш, соду, яйцо, кефир, соль и сахар. Лук пропускаем через мясорубку и добавляем к остальным ингредиентам.

Перемешиваем всю массу, пока она не станет однородной. После этого просеиваем постепенно муку в фарш, вымешиваем так, чтобы не образовалось комочков.

На сковородке разогреваем растительное масло, на дно выкладываем по столовой ложке фарша на расстоянии друг от друга.

Обжаривать котлеты следует 10 минут на медленном огне с каждой стороны, чтобы образовалось корочка золотистого цвета.

Эти котлеты можно назвать мясными оладьями. Подавать их можно сразу после приготовления, к ним отлично подойдет любой сливочный соус.