Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

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Котлеты – блюдо из рубленного мяса были известны в нашей стране еще во времена Петра Первого. Как раз тогда были завезены из Голландии и Германии очаги, которые были приспособлены под готовку данного блюда.

И с тех пор в кухню нашей страны вошли котлеты, позже различных рецептов которых было придумано огромное количество.

Мы расскажем вам об одном рецепте, который позволит приготовить не совсем обычные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

  • фарш – 500 г;
  • кефир – 200 г;
  • лук – 1 штука;
  • яйцо – 1 штука;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • перец и специи – по вкусу;
  • мука – 100 г;
  • сода – 1 ч. л.

Приготовление котлет:

Смешиваем фарш, соду, яйцо, кефир, соль и сахар. Лук пропускаем через мясорубку и добавляем к остальным ингредиентам.

Перемешиваем всю массу, пока она не станет однородной. После этого просеиваем постепенно муку в фарш, вымешиваем так, чтобы не образовалось комочков.

Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

На сковородке разогреваем растительное масло, на дно выкладываем по столовой ложке фарша на расстоянии друг от друга.

Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

Обжаривать котлеты следует 10 минут на медленном огне с каждой стороны, чтобы образовалось корочка золотистого цвета.

Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

Добавляю соду, чтобы было сочно и вкусно. Котлеты по рецепту из дорогого ресторана

Эти котлеты можно назвать мясными оладьями. Подавать их можно сразу после приготовления, к ним отлично подойдет любой сливочный соус.

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