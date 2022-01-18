Добили до десяти: в список ЦБ попал еще один севастопольский нелегал

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В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, публикуемом Центральным банком Российской Федерации, появилась еще одна севастопольская компания. После новогодних каникул туда внесена ООО Микрокредитная компания «АГАТ-АМЭ» (АГАТ-АМЭ). Регулятор обнаружил у неё признаки нелегального кредитора.

Компания юридически прописана в Севастополе. Сайт «АГАТ-АМЭ» уже не работает, а в интернет-перечнях микрокредиторов на территории Крымского полуострова опубликована информация об отзыве у этого общества с ограниченной ответственностью лицензии Банка России.

Свой список нелегалов Центробанк публикует в открытом доступе с 1 июня прошлого года, на тот момент в него входило более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. Сейчас их уже 3775.

На текущий момент севастопольская часть списка регулятора заполнена на 10 позиций – там есть две финансовые пирамиды и 8 «черных кредиторов»:

— Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Агат-Амэ» (Агат-Амэ);

— Ломбард авто ломбард, деньги под залог;

— Потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Доминвест»;

— Кооператив потребительское общество «Юнион финанс»;

— Общество с ограниченной ответственностью «Авто-инвест»;

— Общество с ограниченной ответственностью «Финкомтраст-лизинг»;

— Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Правильное финансовое решение»;

— Ссуды под залог, ssuda;

— Комиссионный магазин Злато;

— Общество с ограниченной ответственностью «Автоломбард экспресс».

Соседний регион, Республика Крым, представлен в списке ЦБ тринадцатью организациями.

Как поясняли в Севастопольском отделении Центрального банка РФ, основным признаком нелегала на финрынке является его отсутствие в Справочнике финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Если разрешения у компании (или лицензии у банка) нет, а она все равно привлекает клиентов и выдает себя за лицензированную, то это нелегальный, или черный, кредитор. Кроме того, нелегала можно узнать по агрессивной рекламе, обещаниям подарков и бонусов за приглашение друзей и знакомых, кредитов под очень высокие проценты.

ЦБ рекомендует тем, кто столкнулся с подобными проектами, или подозревает, что его хотят обмануть, обращаться в Банк России и в правоохранительные органы.

Также напомним, что с декабря 2021 года действует закон о внесудебной блокировке сайтов организаций с признаками нелегальной деятельности. Нововведение инициировал ЦБ РФ. В первый же день работы закона стало известно, что в бан ЦБ попали два сайта севастопольской компании из «черного списка» – за фишинг.

Если же компания считает, что в ее деятельности нет признаков нелегала, она вправе обжаловать свое внесение в список. Для этого нужно обратиться в ЦБ с заявлением об исключении. Направить обращение можно через Интернет-приемную на сайте Банка России, или по почте по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.?