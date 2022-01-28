Добыча грунта в Языковой балке в ближайшее время не прекратится

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Решительных действий пока не предвидится. Севприроднадзор пока не видит способов остановить добычу грунта в Языковой балке. В этом 28 января признался заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя Вадим Писляк. Несмотря на то, что сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами ежедневно находятся на месте проведения работ – фиксируют нарушения, повлиять на собственника и прекратить добычу грунта не получается.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Работа ведётся. Я, конечно, понимаю, что граждане хотят, чтобы это было прекращено прямо сейчас. Но есть определённые процессуальные нормы. Вот сейчас это всё ведётся. Всё, чтобы было сделано с соблюдением всех требований, потому что вы понимаете, да, скандальный и проблемный. Собственники там люди, скажем так, в процессуальном отношении подкованные. Схемы, так скажем, меняют. Сейчас там вывоз производится немножко по-другому».

Оценить ущерб, нанесённый водоохраной зоне, специалисты Севприроднадзора также пока не могут. Сотрудники должны выяснить количество вывезенного грунта и провести экспертизу.

ВАДИМ ПИСЛЯК, заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Сейчас, для того чтобы опять это утверждать, потому что если раньше вывозилось то, что экскаватор копал землю, они загружали, разделяли на фракции и вывозили. То сейчас они вывозили то, что кучей осталось, понимаете. Они говорят, что это отходы, что сейчас удаляют с этого участка отходы. Мы знаем, что сейчас в городе у нас есть такая проблема, т.е. часто вывозят отходы. И у нас вот грунт образуется в результате земляных работ».

Сейчас Департамент природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя продолжает судиться с предприятием «Листригоны», которое выполняет работы в Языковой балке. Более того, это нарушения, выявленные с 2019 по 2021 годы.

Напомним, что четвёртый год севастопольцы и общественники борются за сохранение Языковой балки – несмотря на суды и предписания о прекращении работ, тяжёлая техника покидает территорию на несколько месяцев, а затем вновь возвращается.