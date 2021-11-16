Добытая вода под Азовским морем оказалась пресной

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что добытая вода под Азовским морем пресная. Это показали пробы, передают «РИА Новости (Крым)».

Будут ли в Крыму добывать воду из-под дна Азовского моря? Он добавил, что общие объемы запасов воды будут известны в 2022 году. Доразведку пришлось приостановить из-за штормов на море.

«У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды – с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая», – сообщил он.