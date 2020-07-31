Дожди выручили. Хватит ли воды в хранилищах Крыма на ближайшие месяцы

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 17. АиФ-Крым №17 22/04/2020

Неделя началась с отличной для Крыма погоды: сильных дождей почти на всей территории полуострова. Но хватит ли этого «стакана воды» полуострову, чтобы не испытывать в ближайшие месяцы в ней дефицита?

Смотрим на небо

При каком объёме водохранилищ оттуда уже нельзя брать воду? За несколько дней до прихода долгожданного циклона с ливнями ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что на полуострове может выпасть до 25-30 мм осадков. Это не меньше 88% месячной нормы.

В конце минувшей недели наливные питьевые водохранилища восточной части Крыма были заполнены на 36 %, их объем составлял 34,4 млн кубометров, что на восемь млн кубометров воды больше показателей на этот период времени в прошлом году.