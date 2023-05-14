Доктор Масуда заявил о способности рыбных консервов омолаживать сосуды

Рыбные консервы способны укреплять и омолаживать сосуды человека. Об этом сообщил японский доктор Дайсаку Масуда.

По словам медика, рыба — это лучший продукт питания, а рыбные консервы — простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты даже для тех, кто не умеет готовить рыбу.

По словам врача, при переработке рыбных консервов в них не попадает воздух, что позволяет продукту не окисляться.

Также в рыбных консервах имеются вещества, сокращающие уровень вредного холестерина в крови, добавил Масуда в беседе с Yahoo News Japan.

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Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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