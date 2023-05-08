Доктор Мясников рассказал об опасности частого употребления зелени

Употребление зелени может уменьшить риски развития болезни Альцгеймера, но злоупотреблять этим продуктом не стоит. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

По словам медика, снижение рисков развития ряда болезней при употреблении зелени научно доказано. Все дело в кинзе, содержащей большое количество биологических активных веществ.

Поглощая кинзу в огромных количествах, я глупею с меньшей скоростью и плюс получаю профилактику от какой-нибудь инфекции, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

При этом злоупотребление зеленью может привести к неприятным последствиям, предупредил врач. В частности, речь идет об образовании мочекаменной болезни. Кроме того, при приеме кроворазжижающих лекарств от зелени стоит отказаться.

Доктор Мясников рассказал об опасности полной диагностики организма

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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