Доктор Павлова подсказала, как найти продукты без «вредного» сахара в составе

Надпись «без сахара» на этикетке не гарантирует, что в составе продукта действительно нет простых сахаров. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала, как не оказаться обманутым.

По словам специалиста, опасность таких продуктов кроется не в том, что они отразятся на фигуре, а в том, что их могут купить введенные в заблуждение люди с диабетом.

Прежде всего, перед покупкой следует изучить состав. В настоящем продукте без сахара не должно быть фруктозы, меда, кукурузного сиропа, сиропа агавы и топинамбура, а также тростникового сахара.

Фруктоза в избытке приводит к ожирению печени, повышает риск подагры и блокирует гормон лептин, чем вызывает неконтролируемый аппетит. Фруктоза содержится в ягодах и фруктах — их тоже нужно есть в меру.

Мед считается одним из самых калорийных продуктов. Павлова напомнила, что диабетикам этот продукт строго запрещен, хотя многие думают иначе.

Кукурузный сироп, как и сиропы топинамбура и агавы, встречается в конфетах, мороженом и сладкой выпечке. Они пользуются популярностью у производителей, так как практически ничего не стоят и в избытке содержат фруктозу. Тростниковый сахар лишь притворяется полезным, а на деле обладает самым высоким гликемическим индексом среди всех подсластителей.

Заменить простые сахара можно стевией, эритритом и сукралозой — они подходят даже диабетикам.