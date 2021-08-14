Документальные фильмы. Лайфхаки. Новости

Боевики 2021 года, где найти новые фильмы в хорошем качестве?

Правдивая ложь. Комедийный шпионский боевик Джеймса Кэмерона. Премьера состоялась в 1994 году. С идеей ремейка к Кэмерону пришёл Арнольд Шварценеггер. Он же сыграл и главную роль. Если же вам более интересны документальные фильмы новинки, а именно Боевики 2021, то посетите сайт наших партнёров. Сюжет погружает зрителя в будни агента Гарри Таскера, который работает на сверхсекретное правительственное агентство. На работе ему приходится часто рисковать жизнью, выполняя здания, что совершенно не мешает ему флиртовать с хорошенькими женщинами.

Гарри ведет двойную жизнь. В одной агент, рискующий жизнью защищая безопасность страны, а в другой тихий и добропорядочный муж, и отец. Для них он работает в компьютерной фирме и часто ездит в продолжительные командировки. Такие командировки случаются часто, да и просто постоянные задержки на работе из-за чего его почти не бывает дома. Его жена и дочь уже смирились с этим и привыкли.

Однажды Гарри занятый поимкой опасного террориста узнаёт, что его жена Хэлен тайно с кем-то встречается. Он решает установить за ней слежку. Теперь ревнивый муж и секретный агент разрывается между слезкой за женой, подозреваемой в измене и борьбой с террористами из группировки «Алый Джихад». К чему приведёт эта тотальная слежка за собственной женой и разберётся ли Гарри с террористами можно узнать, посмотрев, этот захватывающий комедийно-шпионский боевик с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кёртис в главных ролях. Чего нельзя отнять у фильма, так это той легкости, с которой он проникает в наши сердца после просмотра. У Кэмерона получилась завораживающая с не перестающим комическим действием на экране комедийная феерия.

В неё хочется погружаться снова и снова. Здесь и отлично сыгранные актёрские работы. Дуэт Шварценеггер — Кёртис заслуживает отдельных аплодисментов. Здесь и одна из первых ролей в кино талантливой актрисы Элизы Душку. Она сыграла дочь главного героя. Проходит время, а фильм все, кажется, не стареет, оставаясь таким же интересным, легким, захватывающим, смешным и незабываемым. Прекрасная комедия от Джеймса Кэмерона. Смотрим и наслаждаемся.