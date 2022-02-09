Документация о возможном вреде от «Нового Херсонеса» до сих пор не разработана

Документация, в которой будет дана оценка, какое влияние на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический и его хора» окажет строительство нового археологического парка, только разрабатывается. В то время, как работы идут полным ходом с сентября прошлого года.

Об интересном порядке разработки документов стало известно из официального ответа, который исполняющий обязанности вице-губернатора Николай Гордюшин направил на запросы депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова и Аппарата полпредства Президента в Южном федеральном округе. Документ, датированный февралём 2022 года, имеется в распоряжении редакции НТС.

«В настоящее время документация по оценке влияния планируемых работ в границах буферной зоны на универсальную ценность указанного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО разрабатывается».

Фрагмент из ответа и.о. вице-губернатора

Из бумаги, составленной чиновником, не понятно, о каких планируемых работах идёт речь, и входит ли в их список всё, что уже сделано. Ведь тяжелая строительная техника работает в буферной зоне уже шестой месяц. На её территории складируются стройматериалы, идёт заливка железобетонных конструкций.

Кстати, в ответе Николая Гордюшина отмечается, что в прошлом году в адрес заказчика строительства парка направлено «предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о государственной охране объектов культурного наследия». И отдельно было указано требование провести оценку влияния на объект ЮНЕСКО.

Но как это сочетается с молчаливым согласием властей по поводу строительных работ, которые стартовали в начале сентября 2021 года даже без необходимых разрешений? Именно тогда НТС удалось заснять начало заливки фундамента для первого здания.

И факт отсутствия разрешений тогда официально подтвердил Севгосстройнадзор.

Фрагмент ответа Севгосстройнадзора (2021 год)

А недавно выяснилось, что в Министерство иностранных дел России не поступали необходимые уведомления о ведущемся строительстве под стенами Херсонеса. В то время как в Комиссии по делам ЮНЕСКО сообщали, что, в соответствии с Руководством по выполнению Конвенции об охране Всемирного наследия, необходимо согласование с ЮНЕСКО любых строительных и хозяйственных проектов, реализация которых может оказать негативное воздействие на выдающуюся универсальную ценность объектов, имеющих статус объектов Всемирного наследия. И делать это нужно до принятия любых решений, которые было бы трудно отменить.