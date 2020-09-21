Долги на сумму более 40 млн рублей взыскали с 13-го судоремонтного завода

Фото: 13srz.ruС 13-го Судоремонтного завода Черноморского флота взыскали долги на общую сумму более 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Севастополю.В ведомстве находилось 7 исполнительных документов о взыскании задолженности с федерального государственного унитарного предприятия в пользу нескольких юридических лиц на общую сумму более 38 миллионов рублей. В рамках принудительного исполнения судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 2 миллионов 636 тысяч рублей. Приставы проверили имущественное положение должника. По его результатам сотрудники ведомства наложил арест на 5 транспортных средств, которые принадлежат заводу.Вынесены обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях.На сегодня взысканная сумма в размере более 38 миллионов рублей перечислена на счет взыскателей, а сумма исполнительского сбора в размере свыше 2,6 миллионов рублей – в доход государства.Права семи взыскателей восстановлены, исполнительные производства окончены, уточнили в ведомстве.