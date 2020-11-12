Долгожданное тепло пошло по трубам дома №6 по улице Чехова

Спустя годы обращений жители дома №6 по улице Чехова добились подключения к системе отопления. Без централизованного обогрева люди жили последние 25 лет. Этот сезон они уже встречают с полностью обновлённым магистральным трубопроводом, оборудованным автоматическим узлом регулирования температуры. Об этом рассказал побывавший на месте исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Если температура на улице плюсовая – сама система теплоснабжения регулируется. Он, сам теплоноситель, начинает подавать смесь меньше, соответственно – потребление тепла будет меньше. Это без участия людей, без участия управляющей компании».

Подобный ремонт внутренних инженерных сетей с полной заменой трубопровода в следующем году обещают ещё для 15 домов. Работы проводят по программе капитального ремонта жилья.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В ремонте у нас в этом году, напомню, 233 дома. Мы их обязательно закончим. У нас сейчас больше 60% сделано по ремонту домов на ПОРе, в центре. Мы приступили в августе-июле этого года. Они уже сейчас на завершающей стадии».

В Севастополе программа капитального ремонта 2020 года выполнена на 85%. На сегодняшний день на проспекте Октябрьской Революции ведется комплексный капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. В следующем году запланирован ремонт еще 260 жилых объектов.