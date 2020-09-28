Должностные лица из Евпатории получили взятку в размере более 10,5 млн руб

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Должностные лица в администрации Евпатории обвиняются в получении крупной взятки, передает пресс-служба Следкома РФ.

В Крыму подозревают во взяточничестве главу филиала «Крымавтодора» Уголовное дело возбуждено в отношении замглавы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего замдиректора МКУ «Управление капитального строительства администрации Евпатории Республики Крым».

«В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — уточняется в сообщении. 

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