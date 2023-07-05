Рецепты Должны быть на Ивана Купала: рецепт заварных вареников с вишнями По Admin - 5 июля, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают Ивана Купала. В этот день разжигают костры, купаются в реке, собирают травы и ищут магический цветок папоротника. А еще готовят традиционные блюда, в том числе и вареники. Вареники – популярное блюдо украинской кухни, которое обязательно подают на большие религиозные праздники. Ивана Купала не исключение. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать 24 канал подготовил рецепт заварных вареников с вишнями, которые понравятся каждому. Рецепт заварных вареников с вишнями Время: 35 минут Порции: 4 Ингредиенты: – вишня; – 800 г пшеничной муки; – 6 столовых ложек масла; – 450 миллилитров кипятка; – 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: Заранее просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. К муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и растительное масло. Обязательно вымешиваем все ложкой, чтобы не обжечь руки. Кипяток быстро остывает, и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой переходить к вымешиванию теста руками. Вымешиваем его на кухонной поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным. Собираем тесто, оно должно быть комнатной температуры. Накрываем пищевой плёнкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут. Присыпаем поверхность мукой. Раскатываем и вырезаем кружочки. Начиняем их вишней без косточки и защипываем края. Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 3 минуты. Подаем с маслом и сахаром. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить популярные блюда закарпатской кухни. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреЭто блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкойНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономРецепт настоящего закарпатского бограчаКлубничное варенье на зиму – два рецепта по выбору