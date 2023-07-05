Должны быть на Ивана Купала: рецепт заварных вареников с вишнями

В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают Ивана Купала. В этот день разжигают костры, купаются в реке, собирают травы и ищут магический цветок папоротника. А еще готовят традиционные блюда, в том числе и вареники.

Вареники – популярное блюдо украинской кухни, которое обязательно подают на большие религиозные праздники. Ивана Купала не исключение.

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24 канал подготовил рецепт заварных вареников с вишнями, которые понравятся каждому.

Рецепт заварных вареников с вишнями

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– вишня;

– 800 г пшеничной муки;

– 6 столовых ложек масла;

– 450 миллилитров кипятка;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Заранее просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. К муке добавляем соль, перемешиваем, добавляем кипяток и растительное масло. Обязательно вымешиваем все ложкой, чтобы не обжечь руки.

Кипяток быстро остывает, и не обжигает руки, поэтому почти сразу после замешивания ложкой переходить к вымешиванию теста руками.

Вымешиваем его на кухонной поверхности еще пару минут, тесто должно быть пластичным. Собираем тесто, оно должно быть комнатной температуры. Накрываем пищевой плёнкой или пакетом и оставляем отдохнуть на 30 минут.

Присыпаем поверхность мукой.

Раскатываем и вырезаем кружочки.

Начиняем их вишней без косточки и защипываем края.

Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 3 минуты.

Подаем с маслом и сахаром.

Приятного аппетита!

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