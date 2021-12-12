Дом мечты, построенный по индивидуальному проекту

Как заказать индивидуальный проект дома

Команда LK&Projekt ответственно берётся за самую сложную и амбициозную работу, предлагая заказчикам свежие идеи зданий, спроектированных с учётом направлений современной архитектуры и строительства.

Индивидуальный проект дома становится материальным воплощением желаний клиентов, воссоздавая в облике и деталях мечты об идеальном доме. В процессе проектирования архитектор опирается не только на идеи, также учитываются особенности территории, климат, перспективы развития местности. Внимание к деталям и знания позволяют представить максимально надёжный, эффективный и работоспособный план. Дополнительный плюс — подобного жилья больше ни у кого не будет. Художественный образ дома, инженерные системы, планировочные решения, ландшафт — всё это продумывается и планируется исключительно под ваши желания.

Главные преимущества индивидуального проекта дома под ключ:

Привязка и посадка на реальную территорию с учётом нюансов и особенностей участка.

Реализация плана с опорой на желания заказчика.

Уникальность постройки с одновременной гарантией надёжности.

Функциональность и, если требуется, автономность жилья.

В студии LK&Projekt с заказчиками работает главный дизайнер — профессионал с мировым именем — Лешек Каландык. Его авторские проекты радуют клиентов в Швейцарии, Чехии, Германии, США, Польше и в других странах.

Прежде чем разработать индивидуальный проект дома, необходимо установить абсолютное понимание и доверие между клиентом и архитектором — это главный принцип работы LK&Projekt. При первой встрече основное внимание уделяется беседе. Архитектор выслушивает и выясняет, что важно для клиента, осознаёт его приоритеты и потребности, улавливает нюансы пожеланий к комфорту. В каждом требовании или даже неясной идее кроется ключ к уникальной разработке, на основе которой будет построен дом мечты. Примеры проектов домов польских архитекторов можно посмотреть в каталоге студии.

Принимая решение купить индивидуальный проект дома, выбирайте работу с профессионалами Lk—Projekt, и тогда ваша мечта станет реальной.