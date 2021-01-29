Домам Ялты вернут таблички с дореволюционными названиями улиц

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В Ялте по соседству с действующими названиями улиц домов появятся дореволюционные. Об этом пишет информационное агентство «Крыминформ». Таблички разместят на аншлагах по соседству с уже существующими табличками. Такое решение было принято в ходе очередной сессии депутатов городского совета.

«83 улицы в Ялте имели дореволюционные названия. Некоторые их сохранили, многие были изменены. Тем не менее, комиссия по увековечению памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципальным образованием, а также исторических событий, имеющих большое значение в становлении и развитии муниципального образования, по заявлению администрации города согласовала и поддержала предложение о нанесении на уличные аншлаги зданий исторических названий улиц наряду с действующими», — заявила начальник Управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко.

Инициатива нашла поддержку большинства депутатов, парламентарии направили соответствующее поручение администрации города.