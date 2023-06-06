Домашнее мороженое без молока и сахара

В жару так и хочется охладиться, полакомившись вкусным мороженым. Но иногда его состав, указанный на упаковке, отбивает всё желание совершить покупку. Пора перестать пичкать себя сомнительными продуктами, альтернативу которым можно приготовить и своими руками, потратив при этом меньше получаса. Рассказываем, как сделать вкусное домашнее мороженое без молока и сливок, что в разы лучше магазинного.

Для его приготовления вам даже не нужно будет использовать сахар. В качестве подсластителя можно взять мёд. Только помните, что он должен быть жидким. Засахарившийся мёд для такого натурального десерта — это не самый подходящий вариант.

Как приготовить домашнее мороженое без молока

Чтобы побаловать себя ароматным и вкусным мороженым, вам не придется брать молоко или сливки. Достаточно лишь вооружиться измельчителем. Именно он позволит вам превратить хорошо замерзшие ягоды и фрукты в бесподобное мороженое, в качестве которого можно будет не сомневаться.

Ингредиенты

Банан6 шт. Клубника250 г Мёд3 ст. л. Какао-порошок2 ст. л.

Приготовление

Очищаем бананы от кожуры. Нарезаем их шайбочками. Помещаем бананы в полиэтиленовый пакет. Отправляем их в морозильную камеру. Тщательно промываем клубнику. Обсушиваем ее. Удаляем плодоножки. Разрезаем каждую ягоду на две части. Помещаем клубнику в пакет и убираем в морозилку.Достаем замерзшие кусочки банана. Разделяем их на две части побольше и одну меньшего объема. Крупную часть бананов помещаем в измельчитель. Добавляем 1 ст. л. жидкого мёда. Измельчаем их до однородной массы. Соединяем маленькую часть целых кусочков банана с замерзшей клубникой. Добавляем 1 ст. л. мёда. Перебиваем всё до однородности.В чашу измельчителя отправляем оставшуюся крупную часть замерзших шайбочек банана, какао-порошок и 1 ст. л. мёда. Перебиваем все ингредиенты.Берем форму и выкладываем в нее три разных вида мороженого. Отправляем в морозильную камеру еще на полчаса. Готово!

Вы можете экспериментировать со вкусами домашнего мороженого. При сделайте его с малиной или голубикой. Главное — ориентируйтесь на сладость ваших ягод, чтобы добавить необходимое количество мёда. И не забывайте, что бананы — это лучшая основа для мороженого, которая дает ему неповторимый вкус и нужную консистенцию. Потому подходите к выбору фруктов ответственно.