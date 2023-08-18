Домашнее печенье – это несложное в исполнении и вкусное лакомство для вашего семейного чаепития. Есть много вариантов для приготовления угощения. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборки из десяти простых и аппетитных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Песочное печенье в домашних условиях

Песочное печенье в домашних условиях – это невероятно вкусное лакомство, которое буквально тает во рту. Приготовить его своими руками совсем несложно. К тому же, кулинарный процесс не отнимет много времени. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом из подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 250 гр.

Масло сливочное 250 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахарная пудра 70 гр.

Крахмал картофельный 25 гр.

Масло растительное 25 мл.

Ванилин 2 гр.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Соль 1 щепотка

Шаги 55 мин.

Печенье в домашних условиях готовится очень просто. Подготовим ингредиенты в необходимом количестве по списку. В глубокую миску просеиваем муку, отправляем куриное яйцо, размягченное сливочное масло, крахмал, сахарную пудру, соль, разрыхлитель, ванилин и растительное масло. Тщательно вымешиваем заготовку до получения крошки. Перекладываем ее на рабочую поверхность. Далее месим немного крошку руками и собираем в плотный ком. Обворачиваем пленкой и оставляем на 30 минут. Раскатываем тесто в тонкий пласт с помощью скалки. Вырезаем из тонкого пласта теста печенье. Можно использовать фигурные формочки. Выпекаем угощение 10 минут при температуре 180 градусов. Песочное печенье в домашних условиях готово. Подавайте к столу с чашечкой горячего чая!

Домашнее овсяное печенье

Домашнее овсяное печенье получается не только вкусным, но и полезным. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к чашечке чая, в качестве завтрака или сладкого перекуса. Попробуйте приготовить печенье по нашей проверенной кулинарной идее с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 170 гр.

Мука – 110 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар – 140 гр.

Изюм – 25 гр.

Мед – 20 гр.

Вода – 60 мл.

Корица – 0,5 ч.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемалываем овсяные хлопья в блендере и высыпаем полученную смесь в глубокую миску.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель, соль, корицу и ванильный сахар. Перемешиваем.

Шаг 3. В сотейнике растапливаем сливочное масло с медом до получения однородной смеси.

Шаг 4. К сухой смеси отправляем сахар и вливаем смесь из меда и масла.

Шаг 5. В блендере измельчаем изюм с водой.

Шаг 6. Перекладываем измельченный изюм в общую массу. Вымешиваем тесто до однородности и оставляем его на 15-20 минут.

Шаг 7. Делим тесто на небольшие шарики. Формируем из них плоское круглое печенье. Выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем лакомство около 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Домашнее овсяное печенье готово. Скорее пробуйте и оценивайте угощение!

Творожное печенье в домашних условиях

Творожное печенье в домашних условиях порадует вас своим нежным и аппетитным внешним видом. Такое лакомство послужит идеальным дополнением к семейному чаепитию. Порадуйте себя и родных с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Мука – 350 гр.

Маргарин – 200 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Сахар – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера отправляем кусочки маргарина, просеянную муку, соль, ванильный сахар, разрыхлитель и творог.

Шаг 2. Перемалываем содержимое в блендере, затем вымешиваем руками и формируем плотный ком. При необходимости, подсыпаем еще немного муки.

Шаг 3. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него кружочки.

Шаг 4. Обваливаем каждый кружок в сахаре.

Шаг 5. Складываем кружки с сахаром два раза пополам.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов около 15-20 минут.

Шаг 8. Творожное печенье в домашних условиях готово! Скорее угощайтесь.

Печенье на сливочном масле

Печенье на сливочном масле – это нежное и тающее во рту лакомство, которое можно есть просто так или подавать к столу с любимыми горячими напитками. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 гр.

Сметана – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 600 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар – 100 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку и перемешиваем ее с солью и разрыхлителем.

Шаг 2. В глубокой тарелке соединяем куриные яйца и два вида сахара.

Шаг 3. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Шаг 4. Выливаем сюда растопленное и остывшее сливочное масло. Перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же отправляем сметану. Снова вымешиваем.

Шаг 6. Постепенно высыпаем просеянную муку.

Шаг 7. Начинаем перемешивать содержимое.

Шаг 8. Замешиваем мягкое эластичное тесто.

Шаг 9. Делим тесто на небольшие шарики. Раскатываем их в колбаску и придаем им форму дуги.

Шаг 10. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом.

Шаг 11. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов около 25-35 минут.

Шаг 12. Печенье на сливочном масле можно подавать к столу и пробовать!

Простое домашнее печенье со сгущенкой

Простое домашнее печенье со сгущенкой никого не оставит равнодушным. Угощение получится нежным, аппетитным и в меру сладким. Такой продукт оценят как взрослые, так и дети. Подавайте к столу с вашими любимыми горячими напитками, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Молоко сгущенное – 270 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для приготовления печенья.

Шаг 2. В чашу блендера кладем размягченное сливочное масло и сгущенное молоко.

Шаг 3. Перемалываем содержимое до однородности.

Шаг 4. Сюда же просеиваем муку с солью и разрыхлителем.

Шаг 5. Продолжаем перемешивать тесто в блендере.

Шаг 6. Формируем из мягкого теста небольшие шарики. Выкладываем их на противень с пергаментом. Каждый шарик придавливаем вилкой, придавая узор.

Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 200 градусов около 20 минут.

Шаг 8. Простое домашнее печенье со сгущенкой готово. Можно пробовать!

Печенье на сметане в духовке

Печенье на сметане в духовке – это нежное и аппетитное лакомство, которое можно есть просто так или подавать к столу с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить вкусное угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Мед – 1 ст.л.

Сода – 1 щепотка.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйцо, соль и сахар.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и дополняем их сметаной. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку и добавляем в нее соду.

Шаг 4. Выливаем в яичную смесь со сметаной мед и вымешиваем до полной однородности.

Шаг 5. Высыпаем сюда просеянную муку. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Замешиваем однородное плотное тесто.

Шаг 7. Формируем из теста аккуратные небольшие шарики. Кладем их на противень и прижимаем вилкой.

Шаг 8. Выпекаем угощение 15 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 9. Печенье на сметане в духовке готово. Скорее пробуйте!

Печенье Савоярди в домашних условиях

Печенье Савоярди в домашних условиях – это нежный и невероятно вкусный продукт. Такое угощение послужит отличной основой для тирамису или других десертов. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 60 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 60 гр.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделяем белки от желтков. Порцию сахара делим на две равные части.

Шаг 2. Сперва соединяем желтки с одной частью сахара.

Шаг 3. Взбиваем продукты до однородности.

Шаг 4. Со второй порцией сахара взбиваем белки до устойчивых пиков.

Шаг 5. Аккуратно перемешиваем обе заготовки.

Шаг 6. Просеиваем сюда муку через мелкое сито.

Шаг 7. Аккуратно замешиваем нежное тесто без комочков.

Шаг 8. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Шаг 9. С помощью мешка выдавливаем полоски теста на коврик для выпекания.

Шаг 10. Обсыпаем заготовки сахарной пудрой.

Шаг 11. Выпекаем печенье при температуре 180 градусов около 18-20 минут.

Шаг 12. Печенье Савоярди в домашних условиях готово. Можно использовать в приготовлении других десертов.

Вкусное печенье на кефире в духовке

Вкусное печенье на кефире в духовке порадует вас своим нежным и приятным вкусом. Такое лакомство послужит идеальным дополнением к семейному чаепитию. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиям и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 280 гр.

Кефир – 100 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты из списка.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриное яйцо с сахаром.

Шаг 3. Взбиваем до однородности и вливаем растительное масло.

Шаг 4. Вливаем сюда кефир комнатной температуры.

Шаг 5. Перемешиваем и просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 6. Замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 7. Раскатываем заготовку в тонкий пласт и обсыпаем его сахаром.

Шаг 8. Разрезаем пласт на небольшие квадраты.

Шаг 9. Перекладываем их на противень и выпекаем около 12-13 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 10. Вкусное печенье на кефире в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Домашнее печенье Курабье

Домашнее печенье Курабье – это популярное и любимое многими лакомство, которое идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить его в домашних условиях проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого следуйте простым шагам и рекомендациям из нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Масло сливочное/маргарин – 350 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Яичные белки – 2 шт.

Джем – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки сливочного масла выкладываем в глубокую тарелку.

Шаг 2. Даем маслу хорошо размягчиться.

Шаг 3. Высыпаем сюда сахарную пудру.

Шаг 4. Взбиваем масло с пудрой до однородности.

Шаг 5. Добавляем яичные белки. Вымешиваем содержимое до однородности.

Шаг 6. Просеиваем сюда муку через мелкое сито.

Шаг 7. Начинаем перемешивать массу до однородности и исчезновения мучных комочков.

Шаг 8. Нежное тесто выкладываем в кондитерский мешок. Порционно выдавливаем массу на противень с пергаментом.

Шаг 9. По центру каждой заготовки капаем джем. Выпекаем угощение около 10-20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 10. Домашнее печенье Курабье готово. Скорее угощайтесь!

Как приготовить имбирное печенье

Как приготовить имбирное печенье, которое поразит всех своим ярким ароматом и интересным вкусом? Ответ вы найдете в нашей кулинарной идее с пошаговыми фотографиями. Повторите простой рецепт, порадуйте себя и близких аппетитным имбирным лакомством.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мед – 50 гр.

Имбирь молотый – 2 гр.

Сода – 4 гр.

Корица молотая – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Просеиваем муку и смешиваем ее с содой и ароматными специями.

Шаг 3. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром и вмешиваем куриное яйцо.

Шаг 4. Выливаем сюда мед и высыпаем сухую смесь. Замешиваем однородное тесто. Вымешиваем его руками на рабочей поверхности с мукой.

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт.

Шаг 6. С помощью формочек вырезаем из пласта печенье.

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем около 5-7 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить имбирное печенье. Обязательно попробуйте!