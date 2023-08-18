Домашнее печенье

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Домашнее печенье – это несложное в исполнении и вкусное лакомство для вашего семейного чаепития. Есть много вариантов для приготовления угощения. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборки из десяти простых и аппетитных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Песочное печенье в домашних условиях

Песочное печенье в домашних условиях – это невероятно вкусное лакомство, которое буквально тает во рту. Приготовить его своими руками совсем несложно. К тому же, кулинарный процесс не отнимет много времени. Обязательно воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом из подборки.

Домашнее печенье

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 250 гр.
  • Масло сливочное 250 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахарная пудра 70 гр.
  • Крахмал картофельный 25 гр.
  • Масло растительное 25 мл.
  • Ванилин 2 гр.
  • Разрыхлитель ½ ч.л.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 55 мин.

  1. Домашнее печенье

    Печенье в домашних условиях готовится очень просто. Подготовим ингредиенты в необходимом количестве по списку.

  2. Домашнее печенье

    В глубокую миску просеиваем муку, отправляем куриное яйцо, размягченное сливочное масло, крахмал, сахарную пудру, соль, разрыхлитель, ванилин и растительное масло.

  3. Домашнее печенье

    Тщательно вымешиваем заготовку до получения крошки. Перекладываем ее на рабочую поверхность.

  4. Домашнее печенье

    Далее месим немного крошку руками и собираем в плотный ком. Обворачиваем пленкой и оставляем на 30 минут.

  5. Домашнее печенье

    Раскатываем тесто в тонкий пласт с помощью скалки.

  6. Домашнее печенье

    Вырезаем из тонкого пласта теста печенье. Можно использовать фигурные формочки.

  7. Домашнее печенье

    Выпекаем угощение 10 минут при температуре 180 градусов.

  8. Домашнее печенье

    Песочное печенье в домашних условиях готово. Подавайте к столу с чашечкой горячего чая!

Домашнее овсяное печенье

Домашнее овсяное печенье получается не только вкусным, но и полезным. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к чашечке чая, в качестве завтрака или сладкого перекуса. Попробуйте приготовить печенье по нашей проверенной кулинарной идее с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 170 гр.
  • Мука – 110 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар – 140 гр.
  • Изюм – 25 гр.
  • Мед – 20 гр.
  • Вода – 60 мл.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемалываем овсяные хлопья в блендере и высыпаем полученную смесь в глубокую миску.

Домашнее печенье

Шаг 2. Просеиваем сюда муку, добавляем разрыхлитель, соль, корицу и ванильный сахар. Перемешиваем.

Домашнее печенье

Шаг 3. В сотейнике растапливаем сливочное масло с медом до получения однородной смеси.

Домашнее печенье

Шаг 4. К сухой смеси отправляем сахар и вливаем смесь из меда и масла.

Домашнее печенье

Шаг 5. В блендере измельчаем изюм с водой.

Домашнее печенье

Шаг 6. Перекладываем измельченный изюм в общую массу. Вымешиваем тесто до однородности и оставляем его на 15-20 минут.

Домашнее печенье

Шаг 7. Делим тесто на небольшие шарики. Формируем из них плоское круглое печенье. Выкладываем на противень с пергаментом.

Домашнее печенье

Шаг 8. Выпекаем лакомство около 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье

Шаг 9. Домашнее овсяное печенье готово. Скорее пробуйте и оценивайте угощение!

Домашнее печенье

Творожное печенье в домашних условиях

Творожное печенье в домашних условиях порадует вас своим нежным и аппетитным внешним видом. Такое лакомство послужит идеальным дополнением к семейному чаепитию. Порадуйте себя и родных с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творог – 400 гр.
  • Мука – 350 гр.
  • Маргарин – 200 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу блендера отправляем кусочки маргарина, просеянную муку, соль, ванильный сахар, разрыхлитель и творог.

Домашнее печенье

Шаг 2. Перемалываем содержимое в блендере, затем вымешиваем руками и формируем плотный ком. При необходимости, подсыпаем еще немного муки.

Домашнее печенье

Шаг 3. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем из него кружочки.

Домашнее печенье

Шаг 4. Обваливаем каждый кружок в сахаре.

Домашнее печенье

Шаг 5. Складываем кружки с сахаром два раза пополам.

Домашнее печенье

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом.

Домашнее печенье

Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов около 15-20 минут.

Домашнее печенье

Шаг 8. Творожное печенье в домашних условиях готово! Скорее угощайтесь.

Домашнее печенье

Печенье на сливочном масле

Печенье на сливочном масле – это нежное и тающее во рту лакомство, которое можно есть просто так или подавать к столу с любимыми горячими напитками. Приготовить аппетитное угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный кулинарный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 600 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку и перемешиваем ее с солью и разрыхлителем.

Домашнее печенье

Шаг 2. В глубокой тарелке соединяем куриные яйца и два вида сахара.

Домашнее печенье

Шаг 3. Взбиваем яйца с сахаром до однородности.

Домашнее печенье

Шаг 4. Выливаем сюда растопленное и остывшее сливочное масло. Перемешиваем.

Домашнее печенье

Шаг 5. Сюда же отправляем сметану. Снова вымешиваем.

Домашнее печенье

Шаг 6. Постепенно высыпаем просеянную муку.

Домашнее печенье

Шаг 7. Начинаем перемешивать содержимое.

Домашнее печенье

Шаг 8. Замешиваем мягкое эластичное тесто.

Домашнее печенье

Шаг 9. Делим тесто на небольшие шарики. Раскатываем их в колбаску и придаем им форму дуги.

Домашнее печенье

Шаг 10. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом.

Домашнее печенье

Шаг 11. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов около 25-35 минут.

Домашнее печенье

Шаг 12. Печенье на сливочном масле можно подавать к столу и пробовать!

Домашнее печенье

Простое домашнее печенье со сгущенкой

Простое домашнее печенье со сгущенкой никого не оставит равнодушным. Угощение получится нежным, аппетитным и в меру сладким. Такой продукт оценят как взрослые, так и дети. Подавайте к столу с вашими любимыми горячими напитками, а для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Молоко сгущенное – 270 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для приготовления печенья.

Домашнее печенье

Шаг 2. В чашу блендера кладем размягченное сливочное масло и сгущенное молоко.

Домашнее печенье

Шаг 3. Перемалываем содержимое до однородности.

Домашнее печенье

Шаг 4. Сюда же просеиваем муку с солью и разрыхлителем.

Домашнее печенье

Шаг 5. Продолжаем перемешивать тесто в блендере.

Домашнее печенье

Шаг 6. Формируем из мягкого теста небольшие шарики. Выкладываем их на противень с пергаментом. Каждый шарик придавливаем вилкой, придавая узор.

Домашнее печенье

Шаг 7. Выпекаем угощение при температуре 200 градусов около 20 минут.

Домашнее печенье

Шаг 8. Простое домашнее печенье со сгущенкой готово. Можно пробовать!

Домашнее печенье

Печенье на сметане в духовке

Печенье на сметане в духовке – это нежное и аппетитное лакомство, которое можно есть просто так или подавать к столу с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить вкусное угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем яйцо, соль и сахар.

Домашнее печенье

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком и дополняем их сметаной. Снова перемешиваем.

Домашнее печенье

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку и добавляем в нее соду.

Домашнее печенье

Шаг 4. Выливаем в яичную смесь со сметаной мед и вымешиваем до полной однородности.

Домашнее печенье

Шаг 5. Высыпаем сюда просеянную муку. Хорошенько перемешиваем.

Домашнее печенье

Шаг 6. Замешиваем однородное плотное тесто.

Домашнее печенье

Шаг 7. Формируем из теста аккуратные небольшие шарики. Кладем их на противень и прижимаем вилкой.

Домашнее печенье

Шаг 8. Выпекаем угощение 15 минут при температуре 190 градусов.

Домашнее печенье

Шаг 9. Печенье на сметане в духовке готово. Скорее пробуйте!

Домашнее печенье

Печенье Савоярди в домашних условиях

Печенье Савоярди в домашних условиях – это нежный и невероятно вкусный продукт. Такое угощение послужит отличной основой для тирамису или других десертов. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 60 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 60 гр.
  • Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделяем белки от желтков. Порцию сахара делим на две равные части.

Домашнее печенье

Шаг 2. Сперва соединяем желтки с одной частью сахара.

Домашнее печенье

Шаг 3. Взбиваем продукты до однородности.

Домашнее печенье

Шаг 4. Со второй порцией сахара взбиваем белки до устойчивых пиков.

Домашнее печенье

Шаг 5. Аккуратно перемешиваем обе заготовки.

Домашнее печенье

Шаг 6. Просеиваем сюда муку через мелкое сито.

Домашнее печенье

Шаг 7. Аккуратно замешиваем нежное тесто без комочков.

Домашнее печенье

Шаг 8. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Домашнее печенье

Шаг 9. С помощью мешка выдавливаем полоски теста на коврик для выпекания.

Домашнее печенье

Шаг 10. Обсыпаем заготовки сахарной пудрой.

Домашнее печенье

Шаг 11. Выпекаем печенье при температуре 180 градусов около 18-20 минут.

Домашнее печенье

Шаг 12. Печенье Савоярди в домашних условиях готово. Можно использовать в приготовлении других десертов.

Домашнее печенье

Вкусное печенье на кефире в духовке

Вкусное печенье на кефире в духовке порадует вас своим нежным и приятным вкусом. Такое лакомство послужит идеальным дополнением к семейному чаепитию. Порадуйте себя и своих близких с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фотографиям и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 280 гр.
  • Кефир – 100 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты из списка.

Домашнее печенье

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриное яйцо с сахаром.

Домашнее печенье

Шаг 3. Взбиваем до однородности и вливаем растительное масло.

Домашнее печенье

Шаг 4. Вливаем сюда кефир комнатной температуры.

Домашнее печенье

Шаг 5. Перемешиваем и просеиваем муку с разрыхлителем.

Домашнее печенье

Шаг 6. Замешиваем однородное мягкое тесто.

Домашнее печенье

Шаг 7. Раскатываем заготовку в тонкий пласт и обсыпаем его сахаром.

Домашнее печенье

Шаг 8. Разрезаем пласт на небольшие квадраты.

Домашнее печенье

Шаг 9. Перекладываем их на противень и выпекаем около 12-13 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье

Шаг 10. Вкусное печенье на кефире в духовке готово. Подавайте угощение к столу!

Домашнее печенье

Домашнее печенье Курабье

Домашнее печенье Курабье – это популярное и любимое многими лакомство, которое идеально сочетается с чашечкой горячего чая или кофе. Приготовить его в домашних условиях проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого следуйте простым шагам и рекомендациям из нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр.
  • Масло сливочное/маргарин – 350 гр.
  • Пудра сахарная – 150 гр.
  • Яичные белки – 2 шт.
  • Джем – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки сливочного масла выкладываем в глубокую тарелку.

Домашнее печенье

Шаг 2. Даем маслу хорошо размягчиться.

Домашнее печенье

Шаг 3. Высыпаем сюда сахарную пудру.

Домашнее печенье

Шаг 4. Взбиваем масло с пудрой до однородности.

Домашнее печенье

Шаг 5. Добавляем яичные белки. Вымешиваем содержимое до однородности.

Домашнее печенье

Шаг 6. Просеиваем сюда муку через мелкое сито.

Домашнее печенье

Шаг 7. Начинаем перемешивать массу до однородности и исчезновения мучных комочков.

Домашнее печенье

Шаг 8. Нежное тесто выкладываем в кондитерский мешок. Порционно выдавливаем массу на противень с пергаментом.

Домашнее печенье

Шаг 9. По центру каждой заготовки капаем джем. Выпекаем угощение около 10-20 минут при температуре 200 градусов.

Домашнее печенье

Шаг 10. Домашнее печенье Курабье готово. Скорее угощайтесь!

Домашнее печенье

Как приготовить имбирное печенье

Как приготовить имбирное печенье, которое поразит всех своим ярким ароматом и интересным вкусом? Ответ вы найдете в нашей кулинарной идее с пошаговыми фотографиями. Повторите простой рецепт, порадуйте себя и близких аппетитным имбирным лакомством.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мед – 50 гр.
  • Имбирь молотый – 2 гр.
  • Сода – 4 гр.
  • Корица молотая – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Домашнее печенье

Шаг 2. Просеиваем муку и смешиваем ее с содой и ароматными специями.

Домашнее печенье

Шаг 3. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром и вмешиваем куриное яйцо.

Домашнее печенье

Шаг 4. Выливаем сюда мед и высыпаем сухую смесь. Замешиваем однородное тесто. Вымешиваем его руками на рабочей поверхности с мукой.

Домашнее печенье

Шаг 5. Раскатываем тесто в тонкий пласт.

Домашнее печенье

Шаг 6. С помощью формочек вырезаем из пласта печенье.

Домашнее печенье

Шаг 7. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем около 5-7 минут при температуре 180 градусов.

Домашнее печенье

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить имбирное печенье. Обязательно попробуйте!

Домашнее печенье

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