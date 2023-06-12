Описание приготовления:

Банановая карамель проста в приготовлении в отличие от обычной карамели. Чтобы подчеркнуть вкус фруктов, добавляйте ванильный сахар и молотую корицу. Карамель вкусна и в горячем, и в холодном виде, особенно со сладкой выпечкой или поджаренными тостами.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан

Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Банан 2 Штуки

Сахар 100 Грамм

Сок лимона 1 Чайная ложка

Вода горячая 50 Миллилитров

Корица молотая 1/2 Чайных ложки

Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

186 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя банановая карамель с корицей»

Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы лучше всего использовать мягкие, чуть переспевшие.

Бананы очистите от кожуры и нарежьте на части. Выложите в глубокую емкость и всыпьте ванильный сахар и молотую корицу. Помните вилкой в пюре.

Выложите банановое пюре в ковш или в кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок, лимонный сок и влейте воду. Аккуратно все перемешайте.

Прогрейте до кипения на умеренном нагреве примерно 5-7 минут, чтобы растворился сахарный песок. Не забывайте помешивать карамель, чтобы она не пристала ко дну.

Выложите горячую карамель в банку или в пиалу и поместите на холод, чтобы она остыла. При остывании карамель станет более густой, плотной. Затем подайте ее к столу с оладьями, блинами, панкейками и т.д.