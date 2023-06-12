Описание приготовления:
Банановая карамель проста в приготовлении в отличие от обычной карамели. Чтобы подчеркнуть вкус фруктов, добавляйте ванильный сахар и молотую корицу. Карамель вкусна и в горячем, и в холодном виде, особенно со сладкой выпечкой или поджаренными тостами.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан
Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Банан 2 Штуки
- Сахар 100 Грамм
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Вода горячая 50 Миллилитров
- Корица молотая 1/2 Чайных ложки
- Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
186 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашняя банановая карамель с корицей»
Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы лучше всего использовать мягкие, чуть переспевшие.
Бананы очистите от кожуры и нарежьте на части. Выложите в глубокую емкость и всыпьте ванильный сахар и молотую корицу. Помните вилкой в пюре.
Выложите банановое пюре в ковш или в кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок, лимонный сок и влейте воду. Аккуратно все перемешайте.
Прогрейте до кипения на умеренном нагреве примерно 5-7 минут, чтобы растворился сахарный песок. Не забывайте помешивать карамель, чтобы она не пристала ко дну.
Выложите горячую карамель в банку или в пиалу и поместите на холод, чтобы она остыла. При остывании карамель станет более густой, плотной. Затем подайте ее к столу с оладьями, блинами, панкейками и т.д.