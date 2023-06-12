Домашняя банановая карамель с корицей

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Описание приготовления:

Банановая карамель проста в приготовлении в отличие от обычной карамели. Чтобы подчеркнуть вкус фруктов, добавляйте ванильный сахар и молотую корицу. Карамель вкусна и в горячем, и в холодном виде, особенно со сладкой выпечкой или поджаренными тостами.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан
Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 2 Штуки
  • Сахар 100 Грамм
  • Сок лимона 1 Чайная ложка
  • Вода горячая 50 Миллилитров
  • Корица молотая 1/2 Чайных ложки
  • Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

186 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя банановая карамель с корицей»

Домашняя банановая карамель с корицей

Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы лучше всего использовать мягкие, чуть переспевшие.

Домашняя банановая карамель с корицей

Бананы очистите от кожуры и нарежьте на части. Выложите в глубокую емкость и всыпьте ванильный сахар и молотую корицу. Помните вилкой в пюре.

Домашняя банановая карамель с корицей

Выложите банановое пюре в ковш или в кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок, лимонный сок и влейте воду. Аккуратно все перемешайте.

Домашняя банановая карамель с корицей

Прогрейте до кипения на умеренном нагреве примерно 5-7 минут, чтобы растворился сахарный песок. Не забывайте помешивать карамель, чтобы она не пристала ко дну.

Домашняя банановая карамель с корицей

Выложите горячую карамель в банку или в пиалу и поместите на холод, чтобы она остыла. При остывании карамель станет более густой, плотной. Затем подайте ее к столу с оладьями, блинами, панкейками и т.д.

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