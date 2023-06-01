Домашняя буженина в духовке выходит невероятно сочной и мягкой. Она не идет ни в какое сравнение с покупной колбасой, которая даже не пахнет мясом. Такую роскошную буженину не стыдно подать и на праздничный стол.

Стоит отметить, что она потрясающе вкусная как в горячем виде, так и в холодном. Потому вы можете подать самодельную буженину в качестве отдельного блюда, дополнив ее салатом. Или же приготовьте с ней сытные бутерброды к завтраку, чтобы вкусно и быстро перекусить.

Как готовится домашняя буженина в духовке

Чтобы мясо действительно получилось сочным и ароматным, во время запекания стоит использовать соль. Равномерно распределите ее по дну противня. Свиную шею обвяжите ниткой и закрепите ее на решетке. А затем на верхний ярус разогретой духовки поместите мясо, а на нижний — противень с солью.

Ингредиенты

Свинина1,2 кг Соль2 кг Оливковое масло50 мл Чеснок5 зуб. Горчица30 г Черный перец (молотый)8 г Паприка10 г

Приготовление

Готовим маринад. В глубокую емкость вливаем оливковое масло. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к маслу. Всыпаем молотую паприку и черный молотый перец. Добавляем горчицу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Помещаем свиную шейку в рукав для запекания. Вливаем внутрь маринад, равномерно его распределяя по всему куску мяса. Завязываем рукав со свининой и отправляем его в холодильник на час. Разогреваем духовку до 150 градусов. Достаем замаринованное мясо из пакета. Подвешиваем его на решетке. Под свиной шеей размещаем противень. Равномерно наполняем его солью.Готовим мясо предварительно разогретой духовке в течение 2 часов.

После того как мясо полностью остынет, замотайте его в пергамент или в фольгу и отправьте в холодильник на хранение. После буженину будет очень легко аккуратно нарезать. Вам удастся приготовить с ней просто фантастически вкусные бутерброды. К примеру, возьмите ломтики черного или белого хлеба. Смажьте их небольшим количеством горчицы в зернах. Сверху поместите по листику салата. Затем выложите кусочек помидора и немного репчатого лука, который можно предварительно слегка замариновать. Поместите ломтик домашней буженины наверх и насладитесь потрясающим вкусом.