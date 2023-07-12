Домашняя чиабатта от Алины Фуди

Как же хороша итальянская выпечка! Никто не может оспорить этот факт. Ведь чего только стоит их знаменитая пицца и пышный хлеб, разновидностей которого есть просто бесчисленное количество. Сегодня же звезда нашего материала — домашняя чиабатта. Хрустящей корочке этого пышного хлеба нельзя не завидовать!

Классическая рецептура чиабатты предполагает очень длительное замешивание теста с использованием полотенца. Спасибо Алине Фуди, кулинарному блогеру № 1, что поделилась упрощенной инструкцией приготовления этой роскошной выпечки.

Как готовится аппетитная домашняя чиабатта

Перед тем как приступать к готовке хлеба, нужно проверить, рабочие ли дрожжи. Для этого необходимо сделать опару. Соедините 15 г живых или 5 г сухих дрожжей с сахаром, теплой водой и мукой. Через 15 минут видите большое количество пузырьков? Отлично, можно приступать к работе.

Ингредиенты

Дрожжи15 г Сахар1 ч. л. Вода400 мл Пшеничная мука500 г Подсолнечное масло1 ст. л. Соль1 ч. л.

Приготовление

Измельчаем 15 г живых дрожжей. Всыпаем их в глубокую емкость. Добавляем сахар. Аккуратно перемешиваем. Вливаем теплую воду. Снова всё перемешиваем.Всыпаем 6 ст. л. пшеничной муки в дрожжевую смесь. Хорошенько перемешиваем. Накрываем миску полотенцем. Убираем на 10–15 минут в теплое место. Вливаем в опару подсолнечное масло. Добавляем соль и всю оставшуюся муку. Перемешиваем в миске жидкое тесто в течение 3–4 минут до однородности. Накрываем емкость полотенцем. Убираем в тепло на 20–25 минут. Складываем тесто, постоянно смачивая руки водой. Накрываем его полотенцем. Ждем 20 минут. Затем снова складываем тесто. Накрываем его и убираем в тепло на 20 минут. Повторяем те же действия еще 2 раза. После 4 складывания помещаем тесто на рабочую поверхность, обильно присыпанную мукой. Складываем его еще раз. Затем слегка растягиваем тесто формируя из него прямоугольник.Посыпаем заготовку мукой. Разделяем ее на 2 части, каждую из которых слегка обминаем. Перекладываем будущую чиабатту на противень, застеленный пергаментом. Посыпаем тыльную часть рук мукой и проходимся ими по краям заготовок. Накрываем тесто полотенцем. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Отправляем противень в разогретую до 220 градусов духовку на 20–25 минут. Готово!

Формируя чиабатту, вы можете разделить тесто на любое количество частей (от двух до шести). От этого уже будет зависеть размер вашего будущего хлебушка. Понравился рецепт хрустящей чиабатты? Поделитесь им с друзьями.