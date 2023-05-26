Домашняя «Фанта» на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю "Фанту" на зиму. По желанию в напиток можно добавить веточку мяты для аромата. Абрикосы выбирайте плотные, целые и без повреждений. Напиток получается ярким, ароматным и невероятно вкусным!

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Абрикос
Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1,5 Литра
  • Апельсин 1 Штука
  • Лимон 1/3 Штуки
  • Абрикосы 250 Грамм
  • Сахар 200 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

164 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя "Фанта" на зиму»

Домашняя "Фанта" на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Домашняя "Фанта" на зиму

Абрикосы помойте и обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки.

Домашняя "Фанта" на зиму

Апельсин и лимон ошпарьте кипятком. Нарежьте ломтиками.

Домашняя "Фанта" на зиму

Переложите в чистую стерилизованную банку абрикосы, апельсин и лимон.

Домашняя "Фанта" на зиму

Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 40 минут.

Домашняя "Фанта" на зиму

Слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар и доведите снова до кипения. Проварите до полного растворения сахара.

Домашняя "Фанта" на зиму

Залейте сладкий сироп обратно в банку. Герметично закрутите крышку.

Домашняя "Фанта" на зиму

Переверните банку вверх дном, закутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Домашняя "Фанта" на зиму

После банку можно убрать на хранение в темное прохладное место. Домашняя "Фанта" на зиму готова!

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