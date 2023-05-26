Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю "Фанту" на зиму. По желанию в напиток можно добавить веточку мяты для аромата. Абрикосы выбирайте плотные, целые и без повреждений. Напиток получается ярким, ароматным и невероятно вкусным!

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Абрикос

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Вода 1,5 Литра

Апельсин 1 Штука

Лимон 1/3 Штуки

Абрикосы 250 Грамм

Сахар 200 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

164 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя "Фанта" на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Абрикосы помойте и обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки.

Апельсин и лимон ошпарьте кипятком. Нарежьте ломтиками.

Переложите в чистую стерилизованную банку абрикосы, апельсин и лимон.

Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 40 минут.

Слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар и доведите снова до кипения. Проварите до полного растворения сахара.

Залейте сладкий сироп обратно в банку. Герметично закрутите крышку.

Переверните банку вверх дном, закутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После банку можно убрать на хранение в темное прохладное место. Домашняя "Фанта" на зиму готова!