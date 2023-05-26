Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить домашнюю "Фанту" на зиму. По желанию в напиток можно добавить веточку мяты для аромата. Абрикосы выбирайте плотные, целые и без повреждений. Напиток получается ярким, ароматным и невероятно вкусным!
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин / Абрикос
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1,5 Литра
- Апельсин 1 Штука
- Лимон 1/3 Штуки
- Абрикосы 250 Грамм
- Сахар 200 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
164 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашняя "Фанта" на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Абрикосы помойте и обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки.
Апельсин и лимон ошпарьте кипятком. Нарежьте ломтиками.
Переложите в чистую стерилизованную банку абрикосы, апельсин и лимон.
Влейте горячую воду. Накройте крышкой и оставьте на 40 минут.
Слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар и доведите снова до кипения. Проварите до полного растворения сахара.
Залейте сладкий сироп обратно в банку. Герметично закрутите крышку.
Переверните банку вверх дном, закутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После банку можно убрать на хранение в темное прохладное место. Домашняя "Фанта" на зиму готова!