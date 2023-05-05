Домашняя халва из грецких орехов

Вы уже пробовали готовить халву всевозможными способами, но итоговый вкус всё равно не удалось довести до идеала? Наша редакция поможет это исправить. Ведь ароматная домашняя халва по сегодняшнему рецепту покорит вас своим изумительным вкусом.

В качестве главного ингредиента для этого лакомства не придется использовать подсолнечные семечки. В отличие от них и других семян вам даже не придется чистить от шкурки основной продукт. Просто хорошенько поджариваете грецкие орехи на сковороде без добавления подсолнечного масла — и готово!

Ароматная домашняя халва: как ее приготовить

Маленькая хитрость. Чтобы ореховая масса хорошо взбилась до пастообразного состояния и не осталась крупинками, добавьте 2 ложки растопленного сливочного масла. С ним добиться необходимой консистенции измельченных орехов будет значительно проще.

Ингредиенты

Сахар6 ст. л. Грецкие орехи400 г Вода2 ст. л. Яичные белки1 шт.

Приготовление

Слегка обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде. Выложите их на пергамент и дайте остыть. Измельчите остывшие грецкие орехи до состояния пасты. Приготовьте сироп. В сотейник всыпьте сахар и влейте воду. Отправьте на плиту, включив средний нагрев. Доведите сахарную смесь до кипения, активно ее помешивая.В отдельной емкости взбейте яичный белок до пышной пены. Влейте к нему тоненькой струйкой горячий сироп, активно взбивая всё миксером до однородной пышной массы. Постепенно добавьте всю ореховую пасту к белковой смеси, хорошенько перемешивая. Застелите форму пищевой пленкой. Влейте в нее ореховую смесь, напоминающую по консистенции густую сгущенку. Отправьте в холодильник на 6 часов.

Затем следует достать халву из формы и отделить ее от пищевой пленки. Далее необходимо нарезать готовый десерт и подать его с горячим чаем к столу. Вкус такого домашнего лакомства просто безупречный! Десерт имеет сказочный аромат и очень приятную консистенцию. Потому после первой дегустации у вас больше не возникнет желания приобрести халву в магазине. Ведь она не сможет выиграть у столь ароматного домашнего лакомства из грецких орехов.