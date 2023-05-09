Описание приготовления:

Чтобы приготовить вкусный суп "Рамен" или другое блюдо в азиатском стиле, освободите себе время и приготовьте толстую пшеничную лапшу удон. Ее можно готовить с детьми, они любят раскручивать ленты и подвешивать их для просушки.

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Японская / Азиатская

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 400 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Куркума 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

342 ккал

Калорийность

9 г

Белки

1 г

Жиры

75 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашняя лапша удон»

Подготовьте указанные ингредиенты. Муку приобретите высшего сорта. Для красочности лапши используйте куркуму, свекольный отвар, сок измельченного шпината.

Так как будем готовить лапшу двух цветов, то разделите муку, воду и соль на две равные части. Всыпьте муку в глубокую емкость и сделайте в ней лунку. Всыпьте соль. Во вторую емкость всыпьте муку, соль и куркуму. Для красной лапши — влейте свекольный отвар, а для зеленой лапши — сок шпината.

Влейте воду и начните перемешивать тесто.

Замесите плотное тугое тесто. Не переживайте, со временем оно станет более мягким и пластичным. Таким образом замесите и обычное светлое тесто на воде.

Выложите каждую часть теста отдельно в целлофановый пакет. Оставьте немного воздуха внутри и завяжите. Способ приготовления лапши удон заключается в ее замешивании — это делают ногами! Необязательно повторять технику японцев, достаточно просто оставить тесто в пакете на полчаса, а затем его хорошо вымесить, не развязывая пакет.

После замешивания тесто станет пластичным, мягким на ощупь, как мочка уха. С таким тестом работать — одно удовольствие!

Подпылите мукой рабочую поверхность и раскатайте каждую часть теста отдельно в не слишком тонкий пласт. Присыпьте мукой и сверните рулетом. Нарежьте лентами шириной 0,5-0,6 см.

Аккуратно разверните ленты и скрутите их розочкой или подвесьте для высыхания на небольшом турничке. Домашняя лапша удон полностью готова!