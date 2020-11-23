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Домашняя лиса потерялась в жилых кварталах Севастополя. Об этом происшествии несколько дней назад в соцсетях рассказал хозяин животного, пишет новостной портал ForPost. После этого беглянку видели в нескольких местах, но вернуть её домой или хотя бы организовать встречу в хозяином пока не получается.

Вчера в группе «Подслушано в Севастополе» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение с любительским видео о том, что лису заметили у дома №4 по улице Дмитрия Ульянова. Автор уточнил, что людей лиса не боится и предположил, что это может быть симптомом бешенства.

Скриншот видео из группы «Подслушано в Севастополе»

Однако на любительском видео видно, что животное все-таки боится собак. Другие участники сообщества не разделили подозрения в бешенстве и напомнили, что людей лиса может не бояться по другой причине – ведь у нее есть хозяин.

«…Лиса на видео не подошла к человеку. А то, что лисы держатся близко к жилью человека, — это их удобство в добывании пропитания. Когда у нас было много бездомных собак на улицах — лис в городе практически не встречали. С сокращением численности собак (отловы, приюты) рыжие стали приходить чаще. Конечно, нет гарантии, что все из них здоровы, но всё же», — написала Юлия Звонарева.

Если вы тоже заметили лису в жилых кварталах, есть шанс, что это та самая беглянка. Сообщить информацию, которая будет полезна хозяину животного, можно через страницу sobakin.sev в Инстаграме.

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