Домашняя Нутелла из шоколада и орехов за 10 минут: сэкономит уйму денег

Среди детей и многих взрослых популярна шоколадно-ореховая паста, стоимость которой неприятно удивляет.
Приготовьте ее самостоятельно, не только сэкономив деньги, но и сохранив здоровье от различных добавок.
Для сладкого блюда вам понадобится:
- 0,2 килограмма горького шоколада;
- 0,1 килограмма молочного шоколада;
- 0,25 килограмма фундука;
- 0,25 литра молока;
- 0,04 килограмма сухого молока;
- 1 столовая ложка сахарного песка;
- щепотка соли.
В маленькую кастрюлю вылейте молоко, насыпьте сахарный песок и сухое молоко.
Включите медленный огонь (или чуть интенсивнее) и, помешивая, дождитесь закипания.
Затем снимите посуду с огня.
С помощью блендера измельчите орехи в крошку.
Пересыпает их в кастрюлю с неостывшим молоком.
Туда же мелко поломайте шоколад и перемешивайте до тех пор, пока он не раствориться.
Ставить кастрюльку на огонь необязательно, так как молочная смесь еще должна быть горячей.
Переложите массу в подходящую емкость и подавайте к столу.
Не забывайте, что в домашней шоколадно-ореховой пасте нет консервантов.
Поэтому она может храниться в холодильнике не более трех суток.