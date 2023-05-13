Домашняя Нутелла из шоколада и орехов за 10 минут: сэкономит уйму денег

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Среди детей и многих взрослых популярна шоколадно-ореховая паста, стоимость которой неприятно удивляет.

Приготовьте ее самостоятельно, не только сэкономив деньги, но и сохранив здоровье от различных добавок.

Для сладкого блюда вам понадобится:

  • 0,2 килограмма горького шоколада;
  • 0,1 килограмма молочного шоколада;
  • 0,25 килограмма фундука;
  • 0,25 литра молока;
  • 0,04 килограмма сухого молока;
  • 1 столовая ложка сахарного песка; 
  • щепотка соли.

В маленькую кастрюлю вылейте молоко, насыпьте сахарный песок и сухое молоко.

Включите медленный огонь (или чуть интенсивнее) и, помешивая, дождитесь закипания. 

Затем снимите посуду с огня.

С помощью блендера измельчите орехи в крошку.

Пересыпает их в кастрюлю с неостывшим молоком.

Туда же мелко поломайте шоколад и перемешивайте до тех пор, пока он не раствориться.

Ставить кастрюльку на огонь необязательно, так как молочная смесь еще должна быть горячей. 

Переложите массу в подходящую емкость и подавайте к столу.

Не забывайте, что в домашней шоколадно-ореховой пасте нет консервантов.

Поэтому она может храниться в холодильнике не более трех суток.

 

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