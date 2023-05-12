Домашняя рыбная соломка как замена магазинной сушеной рыбе: это очень просто

Больше всего к пенному напитку подходит сушеная рыбка, которая стоит не так уж дешево.

Сделайте рыбную соломку самостоятельно: вы будете уверены в свежести продукта и сэкономите приличную сумму.

Для этого вам понадобится всего 5 простых ингредиентов:

1 тушка щуки или другой рыбы на ваш вкус;

по 1 столовой ложке приправы для рыбы и черного молотого перца (необязательно);

по 2 столовые ложки сахарного песка и повареной соли.

Снимите с рыбной тушки филе, максимально избавив его от косточек.

Приготовьте заправку из сахара и соли. На этом же этапе добавьте приправы, если хотите сделать вкус более интересным.

Хорошенько обваляйте филе в полученной смеси и положите его в подходящую по размеру посуду.

Сверху установите груз (можно пару тяжелых тарелок), оставьте на кухонном столе и не трогайте в течении 5-6 часов.

Периодически сливайте соки, которые пускает рыба.

Выберите место, которое тщательно проветривается и подвесьте там филе для сушки.

Для этого натяните леску или прочную нитку, а сами тушки подцепите крючками.

На это должно уйти полтора-два дня.

Затем порежьте рыбу соломкой и подавайте к столу.