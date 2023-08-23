Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски – это ароматное грузинское блюдо, попробовав которое однажды, вы запомните этот вкус навсегда и никогда и ни с чем его не перепутаете. Это кушанье представляет собой открытый «пирожок» с начинкой, состоящей из большого количество расплавленного сыра и куриного желтка. Традиционно принято отрывать небольшие ломтики золотистого теста и обмакивать их в тянущейся горячей массе в центре хачапури. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо своими руками, и вы останетесь довольны!

Настоящее хачапури по-аджарски в домашних условиях

Настоящее хачапури по-аджарски в домашних условиях – это традиционные «пироги» Грузии, которые сочетают в себе сырно-яичную солоноватую начинку и золотистое тонкое тесто. Для готовки нам потребуется достаточно свободного времени, так как в тесто добавляются дрожжи.

Ингредиенты –+5 порц.

Для теста:

Молоко коровье 125 мл.

Вода 125 мл.

Сухие дрожжи 7 гр.

Мука 400 гр.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Для начинки:

Сыр Сулугуни 250 гр. (или фета)

Сыр Адыгейский 250 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Шаги 140 мин.

Хачапури по-аджарски легко готовятся в домашних условиях. Молоко с водой подогреваем до теплого состояния и перемешиваем с дрожжами, солью и сахарным песком. Даем постоять около 10 минут. Затем вводим растительное масло и яйцо – мешаем при помощи венчика. Частями всыпаем предварительно просеянную муку. Замешиваем тесто до тех пор, пока продукт не перестанет прилипать к ладоням. Прикрываем льняным полотенцем и оставляем в тепле на час, после обминаем и даем полежать еще 30 минут. Не теряя времени, готовим начинку: сулугуни и адыгейский сыр измельчаем на терке с крупными отверстиями. К сыру выливаем растопленное сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Поднявшееся тесто разделяем на 4-5 сегментов, каждый раскатываем в тонкий овал. С двух краев выкладываем немного начинки. Сворачиваем бортики к центру по типу трубочки. Влажными пальцами плотно защипливаем края, «валики» слегка раздвигаем и заполняем полость сырной массой. Полуфабрикаты перекладываем на противень, выстеленный пекарской бумагой. По желанию смазываем бортики желтком с водой и выпекаем 15-25 минут при температурной отметке в 200 градусов. За пару минут до готовности, слегка «разрываем» сыр в центре и разбиваем яйцо. Через несколько минут извлекаем кушанье из духовки и сдабриваем бортики и начинку небольшими ломтиками сливочного масла. Ароматные хачапури по-аджарски подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Грузинское хачапури «лодочка с яйцом»

Грузинское хачапури «лодочка с яйцом», приготовленное из готового дрожжевого теста – это блюдо, которое станет для вас и ваших домочадцев полноценным и невероятно вкусным обедом, на готовку которого вам придется потратить не более получаса. Это очень вкусно и просто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2 шт.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое – 1 кг.

Сыр сулугуни – 350 гр.

Творог – 200 гр.

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сулугуни натираем на терке и складываем в миску.

Шаг 2. Добавляем немного соли и творог – перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 3. Тесто разрезаем на равные куски и раскатываем так, как показано на фото.

Шаг 4. Формуем лодочки, вытягивая и подкручивая края.

Шаг 5. Раздвигаем края и наполняем заготовки сырно-творожной начинкой, помещаем на противень, устеленный пергаментом, и отправляем в духовку, прогретую до 180 градусов.

Шаг 6. В момент, когда тесто приобрело золотистый оттенок, а сыр расплавился, в каждую «лодочку» разбиваем по куриному яйцу и готовим еще одну минуту. Перед подачей добавляем по кусочку сливочного масла и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски с сыром «сулугуни»

Хачапури по-аджарски с сыром «сулугуни» – это изысканное кушанье, которое можно запросто предложить даже самым изощренным гостям и быть уверенным в том, что тарелки останутся пустыми! Для упрощения процесса, мы будем использовать готовое тесто.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое готовое – 500 гр.

Сыр «сулугуни» – 100 гр.

Брынза – 400 гр.

Яйца отварные – 3 шт.

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем продукты, указанные в списке.

Шаг 2. Тесто делим на 4 равные части.

Шаг 3. Отварные яйца очищаем от скорлупы и мелко рубим.

Шаг 4. На терке со средними отверстиями натираем рассольный сыр – брынзу.

Шаг 5. В пиале смешиваем брынзу с яйцами.

Шаг 6. Кусочки теста раскатываем в тонкие пласты, в середину выкладываем начинку и формируем бортики, придавая полуфабрикату, форму «лодочки».

Шаг 7. Выпекаем хачапури на протяжении 20 минут при 200 градусах.

Шаг 8. Параллельно измельчаем сулугуни.

Шаг 9. На подрумяненные лодочки высыпаем сыр, вбиваем по яйцу и сдабриваем кусочком сливочного масла.

Шаг 10. Возвращаем грузинскую классику в духовку до готовности яиц.

Шаг 11. Горячие хачапури подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски на кефире

Хачапури по-аджарски на кефире приятно удивят вас своим нежным и воздушным тестом, сдобренным ароматным укропом, а также сырной начинкой с добавлением куриного яйца, приготовленного всмятку. Разнообразьте свой привычный рацион и попробуйте нечто новое!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Сыр «сулугуни» – по вкусу.

Укроп – 70 гр.

Дрожжи прессованные – 10 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с опары: в тарелку с высокими бортиками высыпаем две столовые ложки муки, чайную ложку сахарного песка и раскрошенные дрожжи – заливаем теплым кефиром, размешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Шаг 2. Не теряя времени, промываем и мелко шинкуем укроп.

Шаг 3. В дрожжевой раствор вводим яйцо, растительное масло, просеянную муку (всыпаем постепенно).

Шаг 4. Вмешиваем зелень и немного соли.

Шаг 5. Замешиваем тесто.

Шаг 6. Рабочую поверхность «припудриваем» мукой, раскатываем основу в овальную лепешку.

Шаг 7. Перекладываем пласт на пергамент, подкручиваем бортики и скрепляем их между собой. В серединку натираем на терке сыр и выпекаем «пирожки» при 190 градусах в течение 25-30 минут.

Шаг 8. Затем поверх сыра вбиваем яйцо и запекаем еще 3-5 минут.

Шаг 9. По окончании тепловой обработки, сразу же снимаем пробу. Приятного аппетита!

Хачапури из слоеного теста по-аджарски

Хачапури из слоеного теста по-аджарски – это рецепт для тех, кто не любит замешивать и раскатывать тесто. Готовится кушанье за считанные минуты, а по итогу получается безумно вкусным, ароматным и питательным. В качестве начинки можно использовать любой сыр, который хорошо плавится.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Сыр голландский – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 2 щепотки.

Мука – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем тесто из морозильной камеры и даем ему время растаять.

Шаг 2. Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто в тонкий пласт.

Шаг 3. Разрезаем основу на две части, скругляем края, обрезая углы.

Шаг 4. Сыр твердых сортов измельчаем при помощи терки.

Шаг 5. ½ часть сыра выкладываем на лепешки так, как показано на фото.

Шаг 6. Края сворачиваем и скрепляем между собой.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень с пекарской бумагой, хаотично накалываем дно зубцами вилки и выпекаем 11 минут при 230 градусах.

Шаг 8. В центр румяных полуфабрикатов высыпаем твердый сыр, подсаливаем.

Шаг 9. Вбиваем по яйцу и готовим еще 5-7 минут, стараясь оставить желток жидким.

Шаг 10. Сдабриваем готовые хачапури сливочным маслом и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски из творога

Хачапури по-аджарски из творога – это рецепт из категории правильного питания, так как в его состав входят исключительно натуральные и полезные ингредиенты. Например, для готовки этого грузинского кушанья, мы заменим пшеничную муку рисовой, что снизит гликемический индекс.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Творог – 100 гр.

Сыр «сулугуни» – 20 гр.

Мука рисовая – 70 гр.

Яйца – 1 шт.

Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем белок от желтка.

Шаг 2. Для теста объединяем рисовую муку с творогом, белком и солью.

Шаг 3. Формируем шарик.

Шаг 4. Смачиваем ладони в воде и лепим «лодочку», убираем в духовку на 15 минут при 180 градусах.

Шаг 5. Параллельно при помощи бурачной терки, измельчаем сыр.

Шаг 6. Спустя указанное время, наполняем творожную заготовку сыром и готовим еще 5 минут.

Шаг 7. Затем добавляем желток и выпекаем хачапури еще 2 минуты.

Шаг 8. К столу подаем, не дожидаясь остывания и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски на тесте без дрожжей

Хачапури по-аджарски на тесте без дрожжей – это упрощенный, но не менее вкусный рецепт приготовления традиционного блюда Грузии. Хачапури представляют собой «лодочки» из румяного и тонкого теста, гармонирующего с тянущейся начинкой из сыра и куриного яйца.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир – 125 мл.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Соль – 1/3 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Мука – 300 гр.

Для начинки:

Сыр «сулугуни» – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: кефир для рецепта должен иметь комнатную температуру.

Шаг 2. Кефир переливаем в чашу, дополняем подсолнечным маслом, яйцом, содой и солью – перемешиваем и оставляем на 5 минут.

Шаг 3. Затем вводим муку и замешиваем мягкое и податливое тесто.

Шаг 4. Прикрываем комок салфеткой и оставляем в покое на 40 минут.

Шаг 5. Сулугуни натираем на терке и сдабриваем молотым перцем для пикантности.

Шаг 6. Разделив тесто пополам, раскатываем лепешки. По бокам выкладываем немного сыра и сворачиваем к центру, как показано на фото.

Шаг 7. Края плотно скрепляем.

Шаг 8. Перемещаем полуфабрикаты на пекарскую бумагу и щедро начиняем сулугуни.

Шаг 9. Выпекаем 25 минут при 180 градусах, после вбиваем яйцо и готовим до тех пор, пока белок не схватится.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Ленивое хачапури по-аджарски на сковороде

Ленивое хачапури по-аджарски на сковороде – это блюдо, которое станет для вас не только быстрым и красивым, но еще и невероятно вкусным и полезным завтраком. Готовится грузинская классика на основе творога, куриных яиц и солоноватого сыра, а главное, может оказаться на вашем столе всего лишь через 10 минут!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйца – 2 шт.

Сыр «Сулугуни» – 150 гр.

Мука – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог выкладываем в чашу с высокими бортиками, солим и дополняем одним куриным белком.

Шаг 2. Всыпаем муку и тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Влажными пальцами формуем две «лодочки», обжариваем 2-3 минуты с одной стороны на горячем подсолнечном масле.

Шаг 4. Заготовки переворачиваем и сверху выкладываем сырную стружку и желток, готовим под крышкой еще 2-3 минуты на среднем пламени.

Шаг 5. Сыр расплавился – все готово.

Шаг 6. Выкладываем хачапури на листья зеленого салата и дегустируем. Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски на дрожжевом тесте

Хачапури по-аджарски на дрожжевом тесте – это простая и безумно вкусная выпечка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению. И если раньше, вы никогда не готовили ничего подобного, то заранее рекомендуем готовить таких «пирожков» побольше!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое – 200 гр.

Сыр «Сулугуни» – 250 гр.

Яйца – 3 шт. + 1 желток.

Вода – 50-70 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, разделяем готовое тесто на 3 равных сегмента.

Шаг 2. Сыр измельчаем при помощи бурачной терки и перемешиваем с мелкими кубиками сливочного масла, постепенно вливая воду.

Шаг 3. Тесто раскатываем в тонкий круг, распределяем начинку, отступая от краев около одного сантиметра.

Шаг 4. Скручивая края трубочкой, примерно, на одну треть.

Шаг 5. Скрепляем с двух сторон.

Шаг 6. Бортики смазываем взбитым желтком и выпекаем «пирожки» 12 минут при температурной отметке в 210 градусов.

Шаг 7. По истечении времени вбиваем в центр каждого хачапури яйцо и выпекаем еще 2-3 минуты.

Шаг 8. Приятного аппетита!

ПП хачапури по-аджарски

ПП хачапури по-аджарски – это прекрасная альтернатива жирным и калорийным кушаньям, перед которыми невозможно устоять. Исходя из вышесказанного, представляем вам рецепт творожного хачапури, дополненного сыром и запеченного в духовом шкафу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Творог 5% – 340 гр.

Яйца – 2 шт.

Мука – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Для начинки:

Сыр «Сулугуни» – 100 гр.

Творог 5% – 60 гр.

Желток яичный – 2 шт.

Базилик сушеный – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем яйца и отделяем желтки от белков.

Шаг 2. Для теста объединяем творог, муку, белки и соль.

Шаг 3. Тесто делим пополам и скатываем шарики.

Шаг 4. Раскатываем «колобки» в лепешки и слегка подворачиваем края, затем раздвигаем их, придавая округлую форму.

Шаг 5. Полуфабрикаты промазываем желтком и убираем в духовой шкаф на 10 минут (180 градусов).

Шаг 6. Параллельно перемешиваем сырную стружку с творогом.

Шаг 7. Наполняем лодочки начинкой и выпекаем еще 10 минут.

Шаг 8. Горячие хачапури выкладываем на тарелку, слегка «разбиваем» начинку и кладем желток – пробуем. Приятного аппетита!