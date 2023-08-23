Домашние хачапури по-аджарски

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Хачапури по-аджарски – это ароматное грузинское блюдо, попробовав которое однажды, вы запомните этот вкус навсегда и никогда и ни с чем его не перепутаете. Это кушанье представляет собой открытый «пирожок» с начинкой, состоящей из большого количество расплавленного сыра и куриного желтка. Традиционно принято отрывать небольшие ломтики золотистого теста и обмакивать их в тянущейся горячей массе в центре хачапури. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо своими руками, и вы останетесь довольны!

Настоящее хачапури по-аджарски в домашних условиях

Настоящее хачапури по-аджарски в домашних условиях – это традиционные «пироги» Грузии, которые сочетают в себе сырно-яичную солоноватую начинку и золотистое тонкое тесто. Для готовки нам потребуется достаточно свободного времени, так как в тесто добавляются дрожжи.

Домашние хачапури по-аджарски

Ингредиенты –+5 порц.

  • Для теста:
  • Молоко коровье 125 мл.
  • Вода 125 мл.
  • Сухие дрожжи 7 гр.
  • Мука 400 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 2 ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Для начинки:
  • Сыр Сулугуни 250 гр. (или фета)
  • Сыр Адыгейский 250 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Яйцо куриное 4 шт.

Шаги 140 мин.

  1. Домашние хачапури по-аджарски

    Хачапури по-аджарски легко готовятся в домашних условиях. Молоко с водой подогреваем до теплого состояния и перемешиваем с дрожжами, солью и сахарным песком. Даем постоять около 10 минут.

  2. Домашние хачапури по-аджарски

    Затем вводим растительное масло и яйцо – мешаем при помощи венчика.

  3. Домашние хачапури по-аджарски

    Частями всыпаем предварительно просеянную муку.

  4. Домашние хачапури по-аджарски

    Замешиваем тесто до тех пор, пока продукт не перестанет прилипать к ладоням. Прикрываем льняным полотенцем и оставляем в тепле на час, после обминаем и даем полежать еще 30 минут.

  5. Домашние хачапури по-аджарски

    Не теряя времени, готовим начинку: сулугуни и адыгейский сыр измельчаем на терке с крупными отверстиями.

  6. Домашние хачапури по-аджарски

    К сыру выливаем растопленное сливочное масло и хорошенько перемешиваем.

  7. Домашние хачапури по-аджарски

    Поднявшееся тесто разделяем на 4-5 сегментов, каждый раскатываем в тонкий овал.

  8. Домашние хачапури по-аджарски

    С двух краев выкладываем немного начинки.

  9. Домашние хачапури по-аджарски

    Сворачиваем бортики к центру по типу трубочки.

  10. Домашние хачапури по-аджарски

    Влажными пальцами плотно защипливаем края, «валики» слегка раздвигаем и заполняем полость сырной массой.

  11. Домашние хачапури по-аджарски

    Полуфабрикаты перекладываем на противень, выстеленный пекарской бумагой. По желанию смазываем бортики желтком с водой и выпекаем 15-25 минут при температурной отметке в 200 градусов.

  12. Домашние хачапури по-аджарски

    За пару минут до готовности, слегка «разрываем» сыр в центре и разбиваем яйцо. Через несколько минут извлекаем кушанье из духовки и сдабриваем бортики и начинку небольшими ломтиками сливочного масла.

  13. Домашние хачапури по-аджарски

    Ароматные хачапури по-аджарски подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Грузинское хачапури «лодочка с яйцом»

Грузинское хачапури «лодочка с яйцом», приготовленное из готового дрожжевого теста – это блюдо, которое станет для вас и ваших домочадцев полноценным и невероятно вкусным обедом, на готовку которого вам придется потратить не более получаса. Это очень вкусно и просто!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2 шт.

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое – 1 кг.
  • Сыр сулугуни – 350 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сулугуни натираем на терке и складываем в миску.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Добавляем немного соли и творог – перемешиваем до равномерного распределения.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Тесто разрезаем на равные куски и раскатываем так, как показано на фото.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Формуем лодочки, вытягивая и подкручивая края.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Раздвигаем края и наполняем заготовки сырно-творожной начинкой, помещаем на противень, устеленный пергаментом, и отправляем в духовку, прогретую до 180 градусов.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. В момент, когда тесто приобрело золотистый оттенок, а сыр расплавился, в каждую «лодочку» разбиваем по куриному яйцу и готовим еще одну минуту. Перед подачей добавляем по кусочку сливочного масла и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски с сыром «сулугуни»

Хачапури по-аджарски с сыром «сулугуни» – это изысканное кушанье, которое можно запросто предложить даже самым изощренным гостям и быть уверенным в том, что тарелки останутся пустыми! Для упрощения процесса, мы будем использовать готовое тесто.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое готовое – 500 гр.
  • Сыр «сулугуни» – 100 гр.
  • Брынза – 400 гр.
  • Яйца отварные – 3 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем продукты, указанные в списке.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Тесто делим на 4 равные части.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Отварные яйца очищаем от скорлупы и мелко рубим.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. На терке со средними отверстиями натираем рассольный сыр – брынзу.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. В пиале смешиваем брынзу с яйцами.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Кусочки теста раскатываем в тонкие пласты, в середину выкладываем начинку и формируем бортики, придавая полуфабрикату, форму «лодочки».

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Выпекаем хачапури на протяжении 20 минут при 200 градусах.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. Параллельно измельчаем сулугуни.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 9. На подрумяненные лодочки высыпаем сыр, вбиваем по яйцу и сдабриваем кусочком сливочного масла.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 10. Возвращаем грузинскую классику в духовку до готовности яиц.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 11. Горячие хачапури подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски на кефире

Хачапури по-аджарски на кефире приятно удивят вас своим нежным и воздушным тестом, сдобренным ароматным укропом, а также сырной начинкой с добавлением куриного яйца, приготовленного всмятку. Разнообразьте свой привычный рацион и попробуйте нечто новое!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр «сулугуни» – по вкусу.
  • Укроп – 70 гр.
  • Дрожжи прессованные – 10 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с опары: в тарелку с высокими бортиками высыпаем две столовые ложки муки, чайную ложку сахарного песка и раскрошенные дрожжи – заливаем теплым кефиром, размешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Не теряя времени, промываем и мелко шинкуем укроп.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. В дрожжевой раствор вводим яйцо, растительное масло, просеянную муку (всыпаем постепенно).

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Вмешиваем зелень и немного соли.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Замешиваем тесто.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Рабочую поверхность «припудриваем» мукой, раскатываем основу в овальную лепешку.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Перекладываем пласт на пергамент, подкручиваем бортики и скрепляем их между собой. В серединку натираем на терке сыр и выпекаем «пирожки» при 190 градусах в течение 25-30 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. Затем поверх сыра вбиваем яйцо и запекаем еще 3-5 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 9. По окончании тепловой обработки, сразу же снимаем пробу. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури из слоеного теста по-аджарски

Хачапури из слоеного теста по-аджарски – это рецепт для тех, кто не любит замешивать и раскатывать тесто. Готовится кушанье за считанные минуты, а по итогу получается безумно вкусным, ароматным и питательным. В качестве начинки можно использовать любой сыр, который хорошо плавится.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр голландский – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Мука – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем тесто из морозильной камеры и даем ему время растаять.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто в тонкий пласт.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Разрезаем основу на две части, скругляем края, обрезая углы.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Сыр твердых сортов измельчаем при помощи терки.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. ½ часть сыра выкладываем на лепешки так, как показано на фото.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Края сворачиваем и скрепляем между собой.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень с пекарской бумагой, хаотично накалываем дно зубцами вилки и выпекаем 11 минут при 230 градусах.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. В центр румяных полуфабрикатов высыпаем твердый сыр, подсаливаем.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 9. Вбиваем по яйцу и готовим еще 5-7 минут, стараясь оставить желток жидким.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 10. Сдабриваем готовые хачапури сливочным маслом и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски из творога

Хачапури по-аджарски из творога – это рецепт из категории правильного питания, так как в его состав входят исключительно натуральные и полезные ингредиенты. Например, для готовки этого грузинского кушанья, мы заменим пшеничную муку рисовой, что снизит гликемический индекс.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Творог – 100 гр.
  • Сыр «сулугуни» – 20 гр.
  • Мука рисовая – 70 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 3 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отделяем белок от желтка.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Для теста объединяем рисовую муку с творогом, белком и солью.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Формируем шарик.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Смачиваем ладони в воде и лепим «лодочку», убираем в духовку на 15 минут при 180 градусах.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Параллельно при помощи бурачной терки, измельчаем сыр.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Спустя указанное время, наполняем творожную заготовку сыром и готовим еще 5 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Затем добавляем желток и выпекаем хачапури еще 2 минуты.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. К столу подаем, не дожидаясь остывания и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски на тесте без дрожжей

Хачапури по-аджарски на тесте без дрожжей – это упрощенный, но не менее вкусный рецепт приготовления традиционного блюда Грузии. Хачапури представляют собой «лодочки» из румяного и тонкого теста, гармонирующего с тянущейся начинкой из сыра и куриного яйца.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Кефир – 125 мл.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Мука – 300 гр.

Для начинки:

  • Сыр «сулугуни» – 200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: кефир для рецепта должен иметь комнатную температуру.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Кефир переливаем в чашу, дополняем подсолнечным маслом, яйцом, содой и солью – перемешиваем и оставляем на 5 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Затем вводим муку и замешиваем мягкое и податливое тесто.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Прикрываем комок салфеткой и оставляем в покое на 40 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Сулугуни натираем на терке и сдабриваем молотым перцем для пикантности.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Разделив тесто пополам, раскатываем лепешки. По бокам выкладываем немного сыра и сворачиваем к центру, как показано на фото.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Края плотно скрепляем.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. Перемещаем полуфабрикаты на пекарскую бумагу и щедро начиняем сулугуни.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 9. Выпекаем 25 минут при 180 градусах, после вбиваем яйцо и готовим до тех пор, пока белок не схватится.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Домашние хачапури по-аджарски

Ленивое хачапури по-аджарски на сковороде

Ленивое хачапури по-аджарски на сковороде – это блюдо, которое станет для вас не только быстрым и красивым, но еще и невероятно вкусным и полезным завтраком. Готовится грузинская классика на основе творога, куриных яиц и солоноватого сыра, а главное, может оказаться на вашем столе всего лишь через 10 минут!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр «Сулугуни» – 150 гр.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 50 мл.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог выкладываем в чашу с высокими бортиками, солим и дополняем одним куриным белком.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Всыпаем муку и тщательно перемешиваем.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Влажными пальцами формуем две «лодочки», обжариваем 2-3 минуты с одной стороны на горячем подсолнечном масле.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Заготовки переворачиваем и сверху выкладываем сырную стружку и желток, готовим под крышкой еще 2-3 минуты на среднем пламени.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Сыр расплавился – все готово.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Выкладываем хачапури на листья зеленого салата и дегустируем. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

Хачапури по-аджарски на дрожжевом тесте

Хачапури по-аджарски на дрожжевом тесте – это простая и безумно вкусная выпечка, которая приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению. И если раньше, вы никогда не готовили ничего подобного, то заранее рекомендуем готовить таких «пирожков» побольше!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое – 200 гр.
  • Сыр «Сулугуни» – 250 гр.
  • Яйца – 3 шт. + 1 желток.
  • Вода – 50-70 мл.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, разделяем готовое тесто на 3 равных сегмента.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Сыр измельчаем при помощи бурачной терки и перемешиваем с мелкими кубиками сливочного масла, постепенно вливая воду.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Тесто раскатываем в тонкий круг, распределяем начинку, отступая от краев около одного сантиметра.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Скручивая края трубочкой, примерно, на одну треть.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Скрепляем с двух сторон.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Бортики смазываем взбитым желтком и выпекаем «пирожки» 12 минут при температурной отметке в 210 градусов.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. По истечении времени вбиваем в центр каждого хачапури яйцо и выпекаем еще 2-3 минуты.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

ПП хачапури по-аджарски

ПП хачапури по-аджарски – это прекрасная альтернатива жирным и калорийным кушаньям, перед которыми невозможно устоять. Исходя из вышесказанного, представляем вам рецепт творожного хачапури, дополненного сыром и запеченного в духовом шкафу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 340 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 100 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.

Для начинки:

  • Сыр «Сулугуни» – 100 гр.
  • Творог 5% – 60 гр.
  • Желток яичный – 2 шт.
  • Базилик сушеный – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем яйца и отделяем желтки от белков.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 2. Для теста объединяем творог, муку, белки и соль.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 3. Тесто делим пополам и скатываем шарики.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 4. Раскатываем «колобки» в лепешки и слегка подворачиваем края, затем раздвигаем их, придавая округлую форму.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 5. Полуфабрикаты промазываем желтком и убираем в духовой шкаф на 10 минут (180 градусов).

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 6. Параллельно перемешиваем сырную стружку с творогом.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 7. Наполняем лодочки начинкой и выпекаем еще 10 минут.

Домашние хачапури по-аджарски

Шаг 8. Горячие хачапури выкладываем на тарелку, слегка «разбиваем» начинку и кладем желток – пробуем. Приятного аппетита!

Домашние хачапури по-аджарски

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