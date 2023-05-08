Домашние пышные сырники: проверенный рецепт

Рецепты сырников отличаются друг от друга только списком ингредиентов.

Этот вариант позволит приготовить сладкие и действительно пышные сырники.

Для сырников вам понадобится:

0,5 килограмма творога (желательно домашнего);

2 куриных яйца;

0,2 килограмма белой муки;

3 столовые ложки сахарного песка;

меньше щепотки пищевой соды;

немного ванилина (количество на ваш вкус);

небольшое количество рафинированного подсолнечного масла;

0,03 килограмма изюма.

На несколько минут поместите изюм в емкость с горячей водой, чтобы он стал более мягким.

Творог соедините с куриными яйцами в отдельной посуде.

Туда же всыпьте ваниль, сахарный песок, размоченный изюм, пищевую соду и соль.

В процессе помешивания просеивайте туда муку.

Тщательно все размешайте, чтобы в итоге получить густое тесто.

Поставьте на огонь сковороду и налейте в нее растительное масло.

Когда оно закипит, начните жарить сырники до золотистой корочки.

Подавайте блюдо с натуральным медом, сливками, жирной сметаной, вареньем или другой заправкой на ваш вкус.