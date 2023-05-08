Домашние пышные сырники: проверенный рецепт

Рецепты сырников отличаются друг от друга только списком ингредиентов.
Этот вариант позволит приготовить сладкие и действительно пышные сырники.
Для сырников вам понадобится:
- 0,5 килограмма творога (желательно домашнего);
- 2 куриных яйца;
- 0,2 килограмма белой муки;
- 3 столовые ложки сахарного песка;
- меньше щепотки пищевой соды;
- немного ванилина (количество на ваш вкус);
- небольшое количество рафинированного подсолнечного масла;
- 0,03 килограмма изюма.
На несколько минут поместите изюм в емкость с горячей водой, чтобы он стал более мягким.
Творог соедините с куриными яйцами в отдельной посуде.
Туда же всыпьте ваниль, сахарный песок, размоченный изюм, пищевую соду и соль.
В процессе помешивания просеивайте туда муку.
Тщательно все размешайте, чтобы в итоге получить густое тесто.
Поставьте на огонь сковороду и налейте в нее растительное масло.
Когда оно закипит, начните жарить сырники до золотистой корочки.
Подавайте блюдо с натуральным медом, сливками, жирной сметаной, вареньем или другой заправкой на ваш вкус.