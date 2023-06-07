Домашний глазированный сырок – готовим для деток и не только

Конечно, в магазинах можно найти широкий выбор фабричных глазированных сырков, купил и нет мрака. Но как насчет состава продукта и их пользы для самых маленьких? Мы предлагаем приготовить домашние сладости без труда.

Домашний глазированный творожок – это не только уверенность в продуктах, которые вы туда положили, но и контролируемый уровень сахара для ребенка.

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Вы можете самостоятельно выбирать начинку для творожков или готовить без нее. Мы предлагаем классический рецепт домашних глазированных творожков из кисломолочного сыра на сметане или сливках (по выбору).

Рецепт глазированных сырков

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов сметаны 25% или сливок 33% жирности;

– 30 граммов сливочного масла;

– 60 граммов сахара;

– 5 граммов ванильного сахара.

Для глазури:

– 150 граммов черного шоколада;

– 75 граммов сливочного масла 82%.

Приготовление:

Для глазури сливочное масло можно заменить кокосовым или какао-маслом, или заменить 30 г масла на растительное масло. Можно дополнительно использовать орешки, кокосовую стружку.

Берем хороший кисломолочный творог. Важно чтобы он не был сухим или плотными комочками.

Добавляю сметану, сливочное масло и весь сахар и погружным блендером все перебиваю в кремовую шелковистую массу. Смесь не должна быть слишком редкой, поэтому следите за влажностью сыра.

Массу выкладываю в формочки, или через кондитерский мешок на маленький противень в виде «сырочок», сразу вставляем с одной стороны половинку палочки или зубочистку и замораживаем.

️Если масса редкая – добавьте кокосовую стружку. Будет и вкусно, и она впитывает избыточную влагу.

Отдельно готовим глазурь на водяной бане, или аккуратно в микроволновке (по 30 секунд). Разогреваем шоколад и масло, все перемешиваем до однородной смеси, перекладываем в стакан. Так будет комфортнее погружать сырки и, если есть желание, добавляем еще орешки, поп-корн и т.д.

Достав сырки из морозилки, быстро погружаем их в теплый шоколад, выкладываем на застеленный пленкой или пергаментом противень и даем «отойти».

Приятного аппетита!

На глазурь вы можете брать и белый шоколад, в таком случае его лучше разбавлять какао-маслом и немного растительным, чтобы слой шоколада был тоненьким. А сверху пока не застыло посыпать сухой малиной.

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