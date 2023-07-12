Оказывается, приготовить домашний йогурт без закваски и специальной йогуртницы невероятно просто. Главное — иметь желание побаловать себя вкуснейшим десертом. Так из 1 литра молока вам удастся приготовить целых 7 порций обалденного натурпродукта (без химии и различных добавок).

Вы можете добавлять в йогурт те фрукты, вкус которых вам нравится больше всего. Такое лакомство получается фантастическим с бананом и клубникой, а также с персиком и малиной. Необходимо лишь нарезать фрукты и ягоды очень мелко. Только затем их можно добавлять в молочную смесь.

Как сделать домашний йогурт без закваски

Магазинная закваска для йогурта вам действительно не понадобится. Ведь ее функцию выполнит обычный кефир. Всего 2 ст. л. этого кисломолочного продукта будет достаточно для приготовления самого лучшего домашнего десерта.

Ингредиенты

Молоко1 л Яблоко1 шт. Киви2 шт. Кефир2 ст. л. Ванилин по вкусу Сахар5 ст. л. Кукурузный крахмал2 ст. л.

Приготовление

Очистите яблоко и киви от кожуры. Нарежьте фрукты небольшими кубиками. Влейте в кастрюлю с толстым дном молоко. Добавьте сахар. Всыпьте кукурузный крахмал. Хорошенько всё перемешайте. Доведите смесь до кипения, не переставая ее помешивать.Отправьте нарезанные киви и яблоко в горячую молочную смесь. Держите всё на огне еще в течение 2 минут, активно помешивая венчиком. Всыпьте ванилин. Хорошенько перемешайте смесь и уберите кастрюлю с плиты. Влейте кефир. Тщательно всё перемешайте.Разлейте молочно-фруктовую смесь по стеклянным емкостям. Прикройте их крышками. Укутайте емкости полотенцем. Оставьте десерт на кухне на ночь.

В качестве емкостей для этого десерта вы можете использовать самую различную посуду из стекла. Это могут быть красивые бокалы, обычные стаканы или же баночки небольшого размера. Нужно лишь выбрать те емкости, из которых будет удобно есть. Если вы хотите принести несколько порций домашнего йогурта друзьям, следует брать баночки, так как они плотно закрываются крышками. Их можно обвязать красивой ленточкой и презентовать своим близким вместо привычной коробки конфет, придя в гости. Ваши друзья точно оценят такой жест.