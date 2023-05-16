Домашний лимонный квас

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Описание приготовления:

Вкус лимонного кваса идеально сбалансирован, он сладкий, но с легкой кислинкой и терпкостью шипучки. Обязательно охлаждайте его в холодильнике перед подачей. Срок годности напитка — 3 дня на холоде, но помните, что он каждый день будет становиться кислее.

Назначение: Летние
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон
Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

  • Лимон 1,5 Штуки
  • Сухие дрожжи 1 Чайная ложка
  • Вода 1,2 Литра
  • Сахар 6 Ст. ложек

Количество порций 3

Калорийность

187 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний лимонный квас»

Домашний лимонный квас

Подготовьте указанные ингредиенты. Лимоны ошпарьте кипятком, чтобы удалить из цитрусовых горечь.

Домашний лимонный квас

Натрите цедру с лимонов и выжмите из них сок.

Домашний лимонный квас

Всыпьте в банку или в кувшин сахар и сухие дрожжи. Можно использовать свежие дрожжи, примерно 10-15 граммов.

Домашний лимонный квас

Выложите лимонную цедру и влейте сок. Добавьте теплую отфильтрованную или кипяченую воду, температурой не выше 25-30 градусов. Аккуратно перемешайте.

Домашний лимонный квас

Накройте чистой тканью и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. За это время дрожжи активизируются.

Домашний лимонный квас

Процедите готовый квас через ситечко с мелкими ячейками или через двойной слой марли. Затем перелейте напиток в бутылку и поместите минимум на 1 час в холодильник.

Домашний лимонный квас

Охлажденный квас разлейте в стаканы и подайте к столу. Насладитесь идеальным вкусом шипучего напитка!

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