Описание приготовления:
Вкус лимонного кваса идеально сбалансирован, он сладкий, но с легкой кислинкой и терпкостью шипучки. Обязательно охлаждайте его в холодильнике перед подачей. Срок годности напитка — 3 дня на холоде, но помните, что он каждый день будет становиться кислее.
Назначение: Летние
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон
Блюдо: Напитки / Квас
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 1,5 Штуки
- Сухие дрожжи 1 Чайная ложка
- Вода 1,2 Литра
- Сахар 6 Ст. ложек
Количество порций 3
Калорийность
187 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Домашний лимонный квас»
Подготовьте указанные ингредиенты. Лимоны ошпарьте кипятком, чтобы удалить из цитрусовых горечь.
Натрите цедру с лимонов и выжмите из них сок.
Всыпьте в банку или в кувшин сахар и сухие дрожжи. Можно использовать свежие дрожжи, примерно 10-15 граммов.
Выложите лимонную цедру и влейте сок. Добавьте теплую отфильтрованную или кипяченую воду, температурой не выше 25-30 градусов. Аккуратно перемешайте.
Накройте чистой тканью и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. За это время дрожжи активизируются.
Процедите готовый квас через ситечко с мелкими ячейками или через двойной слой марли. Затем перелейте напиток в бутылку и поместите минимум на 1 час в холодильник.
Охлажденный квас разлейте в стаканы и подайте к столу. Насладитесь идеальным вкусом шипучего напитка!