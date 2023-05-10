Домашний майонез с горчицей, если вы не доверяете магазинному: на вкус еще лучше

Уже давно майонез считается вредным не столько из-за высокой калорийности, сколько из-за неполезных добавок.

Сделайте его своими руками, чтобы получить максимум вкуса и пользы от продукта.

Для приготовления вам необходимо:

по половине чайной ложки сахарного песка и соли;

2 куриных яйца;

2 чайных ложки горчицы;

1 столовая ложка натурального сока лимона;

0,25 литра подсолнечного или оливкового масла.

Ход приготовления зависит от того, что вы будете использовать для смешивания – миксер или блендер.

Лучше выбрать второй вариант, так это будет проще – не нужно отделять желтки от белков.

ВАЖНО! Заранее выложите все ингредиенты из холодильника. Они должны нагреться до комнатной температуры.

Тщательно промойте яйца с моющим средством под проточной водой.

Разбейте их в подходящую посуду так, чтобы желтки остались целыми.

Всыпьте туда сахарный песок, соль и добавьте горчицу.

Пробейте массу блендером, пока она не станет однородной.

Понемногу добавляйте масло, не переставая перемешивать.

После того, как заготовка станет густой, влейте туда сок лимона и еще раз поработайте блендером.

Домашний майонез можно подавать к столу (при желании можно охладить).